„Je důležité, abyste se vyhýbali místům, kde se kumuluje větší počet osob ve vnitřních prostorách. Cestovatelé by měli dodržovat bezpečnou vzdálenost, alespoň dva metry, od dalších osob. Při cestách hromadnou dopravou je vhodné používat roušku, či jiný prostředek ochrany úst a nosu,“ vyjmenovala Rážová doporučení. Doporučila také dodržovat zásady hygieny rukou, používat dezinfekci a důrazně dodržovat podmínky dané země.

„Občanům, kteří se vrací z Chorvatska a Francie, důrazně doporučuji po dobu 14 dnů sledovat zdravotní stav. Pokud se objeví příznaky respiračního onemocnění, zůstat doma a telefonicky kontaktovat lékaře,“ uvedla Rážová a varovala také před návštěvami seniorů či hromadných akcí.

„Debata o Chorvatsku nebyla jednoduchá. Byť má podobné incidenční číslo jako Francie, počet Čechů zde je diametrálně odlišný. V Chorvatsku je v současné době přes 60 tisíc Čechů. Proto jsme se rozhodli, že Chorvatsko by bylo ze seznamu bezpečných zemí odstraněno nejdříve s účinností k 7. září,“ vysvětlil Smolek.

„Budeme důrazně varovat, respektive nabádat k absolutní obezřetnosti turistů ve Splitsko-dalmatské oblasti. Ve stejné době přišlo opatření Chorvatské vlády, která v této oblasti přijala daleko přísnější opatření. Z hlediska českého turisty je důležité, že v této oblasti musí mít roušku i v restauracích či hromadné dopravě,“ uvedl náměstek ministra zahraničí. „To ukazuje, že i Chorvatská vláda si je sama vědoma problému narůstajícího počtu případů nákazy.“

Británie vyřadila Česko z koridoru

Smolek také uvedl, že Velká Británie vyřadí Českou republiku z „koridoru“, tedy obdoby českého zeleného seznamu, s účinností od sobotního rána. „Budete moci vycestovat do Velké Británie, ale budete muset povinně do karantény na 14 dnů,“ vysvětlil, co to bude pro české turisty znamenat. O definitivním rozhodnutí chce s Británií jednat vláda.

Britské ministerstvo dopravy však později oznámilo, že Česká republika bude ze seznamu bezpečných zemí vyřazena, a to k sobotní páté hodině ranní. Podle televize SkyNews Británie ze seznamu kromě Česka vyřadila také Švýcarsko a Jamajku. Jde o země, u kterých se za týden objevilo více než 20 případů koronavirové nákazy na 100 tisíc obyvatel.edl, že ČR má 20,1 případu, Švýcarsko 21,7 a Jamajka 20,7.

Opatření podle regionu

Vojtěch ještě před jednáním zástupců ministerstev zdravotnictví, vnitra a zahraničních věcí uvedl, že se epidemická situace v Chorvatsku zhoršila a Česko by tak mohlo reagovat zavedením preventivních opatření. Ta by podle ministra mohla být rozdílná podle regionu, ze kterého turisté přijíždějí.

„Uvidíme, zda bude možné vyhodnotit, odkud člověk přijel. Chápeme, že je v Chorvatsku celá řada Čechů, takže to budeme zvažovat,“ uvedl.

Již dříve přitom ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení, jak by se lidé při návratu z Chorvatska měli chovat. Patří mezi ně vyhýbání se hromadným akcím, dodržování bezpečných odstupů od ostatních lidí, sledování vlastního zdravotního stavu a okmžité kontaktování lékaře v případě, že by na sobě pozorovali jakékoli příznaky nemoci covid-19.