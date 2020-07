Ministr zahraničí Tomáš Petříček v neděli připustil, že ohledně lokálního ohniska na Karvinsku mohla vláda zareagovat rychleji. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák mezitím upozornil, že situace na Karvinsku se zhoršuje, když nakažení nejsou pouze horníci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha však není karanténa v současnosti na místě. Stejný názor mají i hygienici, kteří uvedli, že ohnisko nákazy je lokalizované a nakažení v izolaci.

Testování na koronavirus v OKD. | Foto: OKD

"Když jsem se díval na ranní data, zcela určitě lze říct, že část ohniska OKD přepadá do komunity. Důkazem je, že z 94 nakažených, které bylo v sobotu odhaleno, je 41 lidí do 30 let a většina z nich jsou ženy. Dochází k tomu, že už to nejsou horníci, ale další lidé. Situace se z tohoto pohledu určitě zhoršuje," upozornil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).