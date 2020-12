Daňový balíček nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Prezident v neděli řekl, že balíček nepodepíše, ale ani nebude vetovat. Balíček tak začne platit.

Přinese dvě sazby daně z příjmu fyzických osob 15 procent a 23 procent z hrubé mzdy, přičemž zvýšená sazba se má platit z příjmu na čtyřnásobkem průměrné mzdy. Senát rovněž prosadil, aby se roční sleva na dani na poplatníka zvýšila z 24 840 korun o tři tisíce korun ročně na 27 840 korun v příštím roce a o další tři tisíce v roce 2022.

Pro schválení senátní verze balíčku hlasovalo 70 ze 104 přítomných poslanců. Pro hlasovali poslanci ANO, ODS a SPD, dva z pěti lidovců, komunistka Miloslava Vostrá jako jediná z klubu KSČM a čtveřice nezařazených poslanců z Trikolóry a Jednotných. Debata trvala přes čtyři hodiny a stočila se k rozepřím o nastavení daňové politiky i k úloze státu.

Jak se změny projeví ve vaší čisté mzdě? Proklikejte si v naší kalkulačce:

Senátní verzi daňového balíčku ve Sněmovně podpořili ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) i předseda opoziční ODS Petr Fiala. Naopak předseda ČSSD Jan Hamáček opakovaně kritizoval obě verze.

Výpadek příjmů

"Najednou tady vlastně de facto během dvou měsíců totálně změníme a překopeme charakter České republiky," zdůraznil Hamáček. Zdůraznil, že balíček představuje cestu ke slabému státu. Poukazoval také na to, že stát nyní řeší pandemii koronaviru a pravidelně jej někdo žádá o podporu. "Když není kde brát peníze a stát je slabý a nemá peníze, příliš pomáhat nemůže," argumentoval.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý upozorňoval na to, že balíček nemyslí na důchodce, kteří z daňových změn nebudou mít nic. Důchodci na tom podle něj budou ještě hůř, protože navíc budou platit i to, co musí platit ostatní. Obdobně se vyjádřil i poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. "Z větší části tuto vaši daňovou reformu zaplatí důchodci," prohlásil.

Obcím a krajům nahrazuje výpadek daňových příjmů způsobený zrušením superhrubé mzdy zvýšením podílu na sdílených daních. Senátní verze balíčku bude znamenat pro státní rozpočet výpadek příjmů 87,5 miliardy korun. Schválený státní rozpočet s tím nepočítá.

Sněmovna rovněž ve vládním daňovém balíčku schválila zavedení stravenkového paušálu, který má být alternativou k dosavadním stravenkám. Balíček přijali poslanci v senátní podobě, která kromě jiného navyšuje slevu na poplatníka v příštím a přespříštím roce vždy o 3000 korun.