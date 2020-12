Naprostá většina regionů je aktuálně na úrovni pátého stupně PES. V několika krajích vystoupal rizikový index až na 81 bodů. Nejníže je nadále index v Praze, kde rizikové skóre činí 59 bodů, což odpovídá třetímu stupni.

Při pátém stupni pohotovosti by měly být oproti čtvrtému znovu téměř úplně uzavřeny školy, s výjimkou mateřských škol a prvních a druhých ročníků základních škol. Platil by také zákaz nočního vycházení už od 21:00 do 05:00.

Ve čtvrtek přibylo 7590 nakažených

Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. Vláda ale při zavedení čtvrtého stupně opatření ode dneška zároveň vyhlásila řadu výjimek. Třeba obchody a provozovny služeb tak mohou i nyní být otevřené, zatímco restaurace, hotely či muzea a galerie se uzavírají.

Pokud se rizikové skóre dostane do nižšího, či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení má podle dřívějších vyjádření ministerstva index zůstat v nižším pásmu sedm dní a pro zhoršení tři dny.

Například před dnešním oficiálním přechodem ze třetího do čtvrtého stupně ale bylo rizikové skóre na úrovni čtvrtého stupně PES skoro dva týdny. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek nevyloučil, že navrhne přesun do pátého stupně při zvýšení počtů hospitalizovaných lidí s covidem-19.

Podíl potvrzených případů covidu-19 na počtu provedených testů byl podle aktuálních údajů ministerstva ve čtvrtek nejvyšší od 14. listopadu. Dosáhl zhruba 27,9 procenta. Nových případů nákazy bylo ve čtvrtek 7590, asi o 1700 více než před týdnem. Denní počty potvrzených případů i podíl případů na počtu testů se na přelomu října a listopadu dostaly na rekordní úroveň. Denně tehdy bylo až přes 15.000 nově nakažených a podíl pozitivně testovaných se dostal nad 38 procent. Poté začal nárůst počtu nakažených zpomalovat, ale v poslední době šíření nemoci opět zrychluje.

Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno přes 610 tisíc nakažených, z nichž 10 163 zemřelo. Nejvýrazněji se v posledních dnech nemoc šířila na Kroměřížsku, kde za uplynulých sedm dní přibylo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zhruba 530 nakažených koronavirem. Nejlepší byla naopak situace na Třebíčsku, kde bylo zaznamenáno v přepočtu na obyvatele jen 105 případů za týden.

V současnosti nemocí trpí téměř 73 tisíc lidí. Počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 ve čtvrtek mírně klesl na 4617, z toho 586 je ve vážném stavu. Ve čtvrtek zemřelo 53 lidí s covidem-19, ale údaje o úmrtích ministerstvo zpětně navyšuje. V předchozích dnech se počty zemřelých pohybovaly kolem stovky denně.