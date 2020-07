Zdroj: DeníkPremiér Andrej Babiš (ANO) zdůraznil, že jde pouze o předpovědi srovnatelné s dohady, jaké bude počasí ve druhé polovině prosince. „Proto bych doporučoval zatím se vyhnout nějakým konkrétním číslům a nehledat v těchto katastrofických scénářích senzace, kdo zpracuje pochmurnější a černější výhled,“ uvedl.

Podle něj si dnes můžeme bez obav půjčit. „Všichni vědí, kam ty peníze jdou, a samozřejmě i příští rok budeme muset mít rozpočet s deficitem, ale potom se znovu vrátíme k původní koncepci, a jsem přesvědčen, že v Evropě budeme zase jedni z nejlepších,“ dodal.

Tento optimismus ovšem nesdílí opozice. Šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek například nesouhlasí s tím, že vláda žádala o bianco šek na 37 miliard, které použije podle svého uvážení, ačkoli jen poslanci mají rozhodovat, jak budou peníze vynaloženy. Vadí mu i neochota kabinetu šetřit na provozních výdajích a neschopnost vyhodnotit efektivitu přijatých programů během krize.

Domnívá se, že hrozí riziko vyššího schodku než půl bilionu, a proto by měla ministryně financí sdělit, jak hodlá vázat výdaje. „Pokud nám věrohodnou informaci nedá, pak vázání musí udělat Poslanecká sněmovna tím, že přijme některý z pozměňovacích návrhů, které zazněly ve druhém čtení a jež vedou ke snížení výdajů,“ konstatoval Kalousek. To ale Schillerová odmítla: „Nenechám padat rozpočet volným pádem. Pak bych vázala výdaje, ale neudělám to v nejhlubší recesi, to bych považovala za trestuhodné.“

Odmítla i úspory, s nimiž přišli opoziční poslanci. Naopak podpořila podněty KSČM, čímž si zajistila dostatek hlasů pro schválení schodku.