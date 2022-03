"Domluvili jsme se, že můžeme garantovat beztrestnost formou abolice prezidenta s mojí kontrasignací," řekl Fiala. Zeman podle něj ocenil postup vlády při vojenské i humanitární pomoci bojující Ukrajině i to, co dělá, aby zvládla příliv uprchlíků.

Udělení abolice lidem, kteří odejdou bojovat za Ukrajinu, je podle premiéra "z mnoha hledisek výhodnější" než návrh, který ve středu formuloval Senát. "Není to cesta, kterou bychom měli jít," uvedl k novele branného zákona, kterou horní komora poslala na měsíc k diskusi do výborů. Jde podle něj o jeho osobní postoj, ale předpokládá, že to bude i postoj celé vlády. Novela má umožnit českým občanům vstoupit do ozbrojeného sboru jiného státu, pokud to bude armáda uvedená v nařízení vlády a bude to v souladu s podmínkami tohoto nařízení.

Chci ovládnout celou Ukrajinu, řekl Putin. Lžete sám sobě, reagoval Macron

Na Pražský hrad se v minulých dnech obrátilo asi 300 zájemců o výjimku pro zapojení se do cizí armády. Na ministerstvu obrany evidovali ke středě více než 100 uchazečů. Ministerstvo už v úterý uvedlo, že někteří lidé se mohli obrátit na oba úřady zároveň. Zájem o službu v cizích armádách se zvýšil po ruské invazi na Ukrajinu a poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval cizince, aby Ukrajině pomohli.

Čeští občané mají službu v cizí armádě zakázanou. Pokud do ní chtějí vstoupit, musí požádat prezidenta republiky o výjimku. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček v pondělí uvedl, že prezident se v principu staví příznivě k tomu, aby ji uděloval. Zástupci vlády mají za to, že Češi se mají zapojit spíše do humanitární pomoci. Opakovaně zmiňovali také právní aspekty vstupu do cizí armády.

Zelenskyj ve čtvrtek oznámil, že na Ukrajinu dorazili ze zahraničí první dobrovolníci ochotní bojovat po boku Ukrajinců proti ruskému vpádu. Zároveň vyzval ruské vojáky, aby se vrátili domů a tam bránili rusky hovořící lidi.