„Podle původního nařízení jsme je totiž měli pořídit jak pro děti, které je nebudou mít, tak pro návštěvy. Na roušky šla poměrně velká část peněz,“ popsal dopady centrálního rozhodování zástupce ředitelky Základní školy ve Vyšším Brodě Jan Jiřička. Další finance pak padly na nákup dezinfekcí do tříd, na chodby a záchody a papírové ručníky. Děti ve Vyšším Brodu budou do školy přesto nosit dvě samostatně zabalené roušky. „Budou ji mít v zásobě, nasadí si ji ale pouze, pokud k tomu bude důvod,“ vysvětlil Jiřička.

Všechny školy napříč republikou slibují zvýšenou dezinfekci a úklid všech budov, včetně takových detailů, jako je mytí klik. Řada z nich bude dbát i na sociální distanc u žáků při příchodu do škol, výjimečné není ani zřízení tzv. karanténní místností.

Nejenom dezinfekci ale řeší v těchto dnech ve sborovnách. Problematické může být i hromadění žáků a dalších klientů ve školních jídelnách. Často do nich chodí žáci z více škol, výjimkou není ani výdej obědů seniorům. „Rozvrstvili jsme příchod do jídelny do šesti skupin. Jídlo se bude vydávat maximálně pěti studentům. Doporučujeme, aby žáci ze stejné třídy seděli u stejného stolu,“ říká ředitel Gymnázia Uherské Hradiště Zdeněk Botek.

První školní den

Horkým tématem k diskusi je i podoba prvního školního dne u prvňáčků. Tradicí je účast rodičů a nejbližších příbuzných. I zde řada škol přikročila k preventivním opatřením. Nejčastěji omezila počet doprovázejících osob nebo po rodičích bude vyžadovat roušku. „Rozhodli jsme se, že na jednoho prvňáčka mohou být přítomni maximálně dva členové rodiny. Ti si také budou muset vydezinfikovat ruce a budeme je žádat, aby dodržovali zhruba půl metru rozestupy a aby pobývali ve škole s rouškami,“ popsal ředitel Základní školy Trávníky ve Vsetíně Libor Slováček.

Většina škol zrušila i podzimní exkurze a výlety a přeplánovala je do jarní části školního roku. „V prvních týdnech budou učitelé zjišťovat, kde mají děti mezery vzniklé na jaře, a poté se zaměří na jejich odstranění,“ doplnil ředitel Masarykovy základní školy v Litoměřicích Karel Kynzl.