Dálniční známky v tuzemsku v příštím roce oproti předpokladům nezdraží. Rozhodlo o tom ministerstvo dopravy. Důvodem jsou výtky některých řidičů, kteří si zakoupili počátkem letošního roku elektronickou dálniční známku, ale kvůli koronavirovým opatření nemohou dálnice plně využívat; tedy cestovat mimo okres. Po státu někteří motoristé požadovali náhradu v podobě prodloužení platnosti.

Dálnice, elektronická dálniční známka. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Jedním z těch, kdo by prodloužení platnosti dálniční známky uvítal, je i čtenář Deníku Pavel Budil. Ten si „vstupenku“ na dálnici koupil, dvakrát využil, poté začalo platit vládní nařízení zamezující cestování mimo okres bydliště. „Stát by mohl kompenzovat toto opatření a prodloužit platnost o dobu omezení pohybu mimo okres bydliště. Protože se jedná o elektronickou podobu, tak si myslím, že by se platnost dala posunout,“ popsal Deníku čtenář.