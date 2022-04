Jak konkrétně pomohly?

Nejdříve zajistily, aby se lidé bez domova dostali k ochranným pomůckám snadno a zdarma. Poté se snažili přemýšlet o tom, jak najít místo, kde by si mohli odbýt karanténu nebo se v případě nemoci vystonat. To začali nebývale odvážně a systémově řešit třeba v hlavním městě.

Praha tehdy pronajala prázdné hotely, kam některé tyto lidi ubytovala…

Zajistila jim bydlení a nepřetržitou každodenní službu. Téma bezdomovství by samosprávy měly řešit nejen v době covidové, ale běžně. Ukázalo se, že pokud je vůle a nastane krize, jde to. Našly se prostředky, stanovila se metoda a spustila se spolupráce mezi samosprávou, městskou policií, zdravotníky, sociálními pracovníky a dobrovolníky. Už po dvou letech jsou hmatatelné výsledky, někteří lidé se na ulici už nemuseli vrátit. Zůstávají v sociálních bytech, nacházejí si práci a postupně se vrací do společnosti. Ze strany hlavního města to byly odvážné kroky, pokus o systémové řešení. K němu sice nedojde za dva ani čtyři roky, ale od těch kroků se lze odrazit.

S jakou další samosprávou máte z covidové doby dobrou zkušenost?

Například naše regionální koordinátorka v Českých Budějovicích iniciovala spolupráci nízkoprahových sociálních služeb a Magistrátu města České Budějovice na zřízení důstojného karanténního a izolačního krizového bydlení. Vznikly byty v bytovém domě magistrátu, kam se mohli lidé bez domova chodit vystonat, měli tam zajištěnou karanténu, přístup k hygieně a dalším základním věcem. S nadějí, že tyto byty zůstanou k dispozici i pro další krizové situace, které nemusí být takto hromadné, ale individuální.

Přes všechnu pomoc zůstalo v době lockdownů na ulici plno lidí. Jak se s tvrdým režimem, který nastal, vypořádávali psychicky?

Své pocity by určitě nejlíp popsali oni. Změna běžného života byla nesnadná pro každého. Lidé bez domova přišli o zdroje, které využívají k obživě, třeba žebrání mezi turisty. Pocítili i zavření restaurací, odkud získávají jídlo. Život se znesnadnil, po psychické stránce jsou ale na izolaci zvyklí. Jejich komunitou je komunita bez domova. V tom velká změna nenastala.