Objednejte si pilulky přímo z pohodlí svého domova, vyzývá pacienty z celé republiky pražská gynekologická ambulance.

Lidé ani nemusejí chodit na vyšetření, recepty jim lékařky vystaví na dálku. Stačí jen vyplnit on-line dotazník a uhradit předem daný poplatek. Ten se pohybuje od 99 do 199 korun, podle typu medikamentu.

Pacienti se tak snadno dostanou k nejrůznějším přípravkům: kromě hormonální antikoncepce a léků na oddálení menstruace mohou získat třeba i antibiotika.

Stačí pár odpovědí

Služba okamžitě zaujala. Do internetové ordinace začali „chodit“ lidé ze všech koutů Česka. „Doposud jsem netušila, že vám někdo recept vystaví jen tak. Vše proběhlo velmi rychle, ušetřilo mi to čas. Mohu jen doporučit,“ zhodnotila postup ambulance třeba pacientka Pavla.

„Skvělá služba, kterou využívám již několik měsíců,“ přidala se další žena, která se podepsala jako Jana. Obě pacientky si pochvalovaly, že nemusely na vyšetření. Odpověděly jen na několik jednoduchých otázek na webu ambulance a zaškrtly, že si při vyplňování kolonek nevymýšlely. Recepty měly do druhého dne doma.

Hazard se zdravím

Jenomže úřadům už se služba tolik nelíbí. Vystavit recept bez předchozího vyšetření pacienta je podle nich nemyslitelné. Zvlášť pokud jde o antibiotika. Lékařky prý hazardují se zdravím lidí.

„Ten případ mě opravdu zaujal. Postup uvedené ambulance považuji za non lege artis, tedy v rozporu s platný-mi pravidly,“ řekl třeba náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Nejde podle něj ani tak o antikoncepci, u které je opakované předepisování na dálku běžné. „Tam opravdu stačí, když pacientka podstoupí vyšetření u gynekologa jen na začátku, tedy před samotným nasazením léku, a poté už chodí na kontrolu jen jednou do roka,“ uvádí náměstek.

To, co ministerstvu vadí, je vystavování receptů na protizánětlivá léčiva. Přes on-line dotazník se totiž lidémohou dostat i k antibiotikům, třeba k Entizolu. „Pre-skripci léků u akutních stavů bez předchozího vyšetřeníale považujeme za zcela nežádoucí,“ shrnula mluvčí úřadu Gabriela Štěpanyová.

Dvě stovky úmrtí

Podobně to vidí i Česká lékařská komora. „Předepsat takové léky neznámému pacientovi bez předchozího vyšetření nedoporučujeme,“ zhodnotil praxi internetové ambulance mluvčí komory Michal Sojka.

Lékař sice podle něj některé přípravky na dálku vystavit může, to ale platí jen ve vybraných případech. „Třeba když se jedná o chronického pacienta, který užívá medikament dlouhodobě,“ popisuje Sojka a doplňuje: „Nebo když jde o pacienta po transplantaci ledvin, který je sice pod kontrolou svého nefrologa na okrese, ten mu ale některé léky předepsat zkrátka nemůže. To smí udělat jen specializované centrum.“

Nic z toho ale u pilulek na infekce neplatí. Takové léky by se podle něj měly předepisovat skutečně jen po předchozí prohlídce pacienta. Jinak může nastat problém.

Léky totiž nejsou na předpis vázany bezdůvodně. „Pokud je k užití nějakého léku nutný recept, znamená to, že s ním může být spojena nějaká komplikace – třeba že může způsobit závažnou nežádoucí reakci ohrožující až život pacienta,“ vysvětluje farmaceut Josef Suchopár. Takovou komplikaci ale nemusí pouhý on-line dotazník odhalit. „Lidé tam navíc mohou tvrdit prakticky cokoliv,“ pokračuje Suchopár.

Drsná reklama

Podle právníka Ondřeje Dostála je tu ale ještě jeden problém: ambulance propaguje jeden receptový lék na úkor jiného. Lékařky třeba ženám doporučují, aby svou původní antikoncepci Yaz nahradily podobnými pilulkami s názvem Suzia. Jako důvod uvádějí výhodnější cenu.

To je ale podle Dostála nedovolená reklama. „Ten web drsně propaguje jeden receptový lék na úkor jiného. To je v rozporu se zákonem o regulaci reklamy. Na laickou populaci nelze reklamu takto cílit,“ uvedl. Ambulance prý za to může dostat pokutu až dva miliony korun. Propagovat lze totiž jen takové přípravky, ke kterým není třeba stanovit diagnózu – tedy jen ty volně prodejné.

Záměna jednoho léku za jiný navíc může lidem způsobit problémy – především pokud k tomu užívají ještě i další medikamenty.

Pro moderní ženy

Redakce Deníku oslovila i samotnou gynekologickou ambulanci, která ženám on-line služby nabízí. Lékařky ale na zaslané otázky ani po týdnu nereagovaly.

Na webu gynekoložky uvádějí, že je jejich služba určená moderním ženám a dívkám od patnácti let, které ocení rychlost a kvalitu z komfortu domova či kanceláře.

„Klientka komunikuje s lékařem prostřednictvím inteligentního expertního systému, který automaticky vyhodnocuje informace od ní a předkládá je lékaři. Lékař posoudí, zda klientka splňuje zdravotní předpoklady k vystavení e-receptu, zda pravidelně dochází na roční preventivní kontroly, a zkontroluje její identitu pomocí rodného čísla na portálu VZP,“ píšou lékařky. Upozorňují pro jistotu i na to, že návštěva webu rozhodně nenahrazuje pravidelné preventivní vyšetření gynekologem.