Premiér Andrej Babiš se na úvod tiskové konference vyjádřil k očkování proti koronaviru. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) totiž odpoledne oznámila, že doporučila doporučila vakcínu Pfizer a BioNTech k podmínečné registraci na trhu Evropské unie.

"Konečně jsme se dočkali, vakcína byla schválena," uvedl Babiš s tím, že první dodávka očkovací látky by do Česka měla dorazit 26. prosince. O den později pak začne v zemi očkování, veřejnost se však nebude moci objednat dříve než v únoru. Do té doby se budou očkovat pouze zdravotníci a hospitalizovaní senioři.

Česko má objednány zatím čtyři miliony vakcín, snaží se získat další. "Ještě je tam opce, kterou chceme využít, a uvidíme, jestli se nám podaří získat dalších 2,4 milionu vakcín," prohlásil Babiš.

„Jsou vytipované čtyři pražské nemocnice a dvě brněnské, kam budou směřovat první várky pro očkování. Ve všech krajích by pak mohla být vakcína 28. nebo 29. prosince,“ přiblížil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Souběžně s očkováním by i po 15. lednu mělo pokračovat bezplatné testování veřejnosti antigenními testy.

Babiš později pro televizi Nova doplnil, že se sám nechá očkovat již 27. prosince.

Blatný rovněž uvedl, že navrhne vládě přesun do pátého stupně protiepidemického systému PES. Podle něj totiž pokračuje nárůst diagnostikovaných osob s onemocněním covid-19. „Částečně je to dané i antigenním testováním," prohlásil Blatný s tím, že největší zátěž nemocnic je v Moravskoslezském kraji. "Nemocnice mohou omezit péči, aby reagovaly na případný nárůst počtu infikovaných, kteří budou potřebovat hospitalizaci," dodal.

V případě vyhlášení pátého stupně nepočítá ministr zdravotnictví s výjimkami z pravidel PES. Umožněn by tak byl pouze prodej základního zboží. "Protože zatím trvá disproporce mezi nárůstem v nemocnicích a nárůstem počtu nově diagnostikovaných, navrhl jsem, aby definitivní rozhodnutí, zda dojde k přechodu do pátého stupně, padlo až ve středu," oznámil Blatný.

Zpřísněná opatření by začala platit od 25. prosince. Pátý stupeň podle matice opatření znamená oproti čtvrté úrovni omezení shromažďování ze šesti osob na dvě a prodloužení zákazu nočního vycházení o dvě hodiny na dobu od 21:00 do 04:59. Ve stejnou dobu musí být také zavřená výdejní okénka restaurací.

Ve čtvrtém i pátém stupni se počítá jen s nákupy základních potřeb a výdejem zboží objednaného přes internet.

Zastavení letů z Británie

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí rozhodlo o zastavení letů z Velké Británie. Tento přístup byl podle Blatného nutný, protože "v současné chvíli nevíme, co přinese nový typ koronaviru".

V posledních dnech nabývá šíření epidemie onemocnění covid-19 v Česku znovu na síle. Jen za neděli odhalily české laboratoře dalších 3364 nakažených, což je nejvyšší nedělní hodnota za posledních šest víkendů. Stoupá i pozitivita testů, která byla v neděli nejvyšší od 7. listopadu, když pozitivních bylo 31,4 prvně testovaných vzorků.

Rizikové skóre podle protiepidemického systému PES zůstává čtvrtým dnem v řadě na hodnotě 76 bodů, tedy na spodní hranici pátého stupně. Protiepidemická opatření ale v současnosti odpovídají čtvrtému stupni systému.