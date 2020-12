V rámci pátého stupně protiepidemického systému PES bude mimo jiné platit zákaz vycházení od 21:00 do 5:00, uzavřen bude maloobchod i služby a provoz 27. prosince zastaví také lyžařské vleky. Podle protiepidemického systému PES se v pátém stupni také mohou shromažďovat jen dvě osoby.

Otevřeny zůstanou pouze potraviny, lékárny či drogérie, kterým bude umožněn i nedělní prodej. Obchody budou mít otevřeno i na Štědrý den dopoledne. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) budou nově velké obchody s potravinami, které zůstanou otevřené, moci prodávat pouze nezbytné zboží. Za nezbytný sortiment vláda označila potraviny, pohonné hmoty, hygienické a drogistické zboží či léky. Umožněn bude i prodej krmiv, brýlí, domácích potřeb, květin, novin a časopisů.

V provozu budou moci být i prádelny a čistírny, servisy a myčky aut, železářství, odtahy, zásilkovny, květinářství, galanterie, zámečnictví. Fungovat budou moci i instalatérství a prodejny bílé elektroniky. Otevřeny budou i pohřební služby, kamenictví a prodejny pietního zboží. Platit má i výjimka pro prodej zbraní a střeliva.

"Cílem není omezovat občany, ale apelovat na jejich zodpovědnost a umožnit, aby nebyl zdravotnický systém ohrožen a mohl pokračovat ve své práci. Chtěli bych všem zdravotníkům poděkovat za jejich práci. Právě díky nim můžeme svátky prožít, i když to bude letos v jiné podobě,“ zdůraznil Blatný.

Stoprocentní kompenzace

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) platí s uzavřením maloobchodu stoprocentní kompenzace mezd a odvodů za všechny zaměstnance. Pro nově uzavřené provozovny pokračuje i program COVID-Nájemné. "Všechny uzavřené provozy, ať maloobchody, fitness či bazény dostanou kompenzaci,“ konstatoval vicepremiér.

Podnikatelé mohou do 21. ledna podávat žádosti o dotaci na nájem za třetí čtvrtletí, kabinet minulé pondělí schválil tři miliardy korun na pokračování programu zahrnující poslední tři měsíce roku.

Silvestr bez výjimek

Vláda nepřijala žádné nové výjimky, a to ani pro hojně diskutované oslavy konce roku. „Prosíme lidi, aby letos Silvestr oslavili spolu doma. Bude méně úrazů, které silvestrovské oslavy nesou,“ apeloval na veřejnost Blatný. V platnosti ovšem zůstává již dříve udělená výjimka pro vánoční půlnoční bohoslužby.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) na twitteru oznámil, že školy budou od 4. ledna fungovat podle pátého stupně protiepidemického systému PES. To znamená, že do školních lavic se po vánočních prázdninách vrátí jen žáci prvních a druhých tříd ZŠ, otevřeny zůstanou také mateřské a speciální školy. Zbytek se bude znovu učit distančně.

Nezbytné zpřísnění

Nejvyšší stupeň protiepidemického systému PES vláda vyhlásila do 10. ledna. Kabinet premiéra Andreje Babiše do tohoto data vyhodnotí, zda budou zpřísněná opatření nutná i nadále.

Blatný posun ze čtvrtého do pátého stupně navrhl kvůli vývoji epidemie covidu-19 v posledních dnech. Podle modelů by bez nových opatření přibývalo na přelomu roku asi 15 tisíc potvrzených případů nákazy koronavirem denně a v nemocnicích by bylo 7000 lidí, vysvětlil.

"Opatření by měla zajistit, že bude diagnostikovaných maximálně 11 až 12 tisíc denně a v nemocnici mezi 4000 a 5000 lidmi," dodal ministr zdravotnictví.

V lednu do ČR dorazí asi 320 tisíc vakcín



Česko si v úterý vyjednalo navýšení dodávek vakcín proti covidu-19 o dalších 50 tisíc. Celkem by do ČR mělo v lednu dorazit zhruba 320 tisíc dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, která má zatím jako jediná registraci v EU.

Česko od středečního poledne umožní letecký návrat Čechů z Velké Británie do vlasti. "Od 12:00 bude možné se letecky vrátit domů z Británie. Podmínkou je před nástupem do letadla předložit negativní antigenní nebo RT-PCR test, který byl proveden v Británii. Nesmí být starší než 72 hodin," uvedl šéf české diplomacie Tomáš Petříček s tím, že po příletu platí povinnost domácí karantény a druhého testu nejdříve po pěti dnech.

"Po domluvě i v rámci Evropské unie došlo k tomu, že Česká republika od dnešního poledne umožní lety z Velké Británie pro občany České republiky a další rezidenty z Evropské unie, držitele dlouhodobého víza, případně cizince tranzitující přes Českou republiku, a to za podmínek, že ještě na půdě Spojeného království podstoupí test. Když ten bude negativní, tak následně po návratu budou v domácí karanténě a mezi pátým až sedmým dnem podstoupí PCR test," upřesnil následně na tiskové konferenci Blatný.