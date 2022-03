Zatím je připraven vydržet a proti konkurenci mít ceny nižší v průměru o dvě koruny na litr. „Marže držíme standardně a chceme v tom rozhodně pokračovat,“ zdůrazňuje Ondra.

Stejně tak si nízké ceny drží i síť nízkonákladových čerpacích stanic značky Prim. I tady lze počítat s minimální úsporou koruny až dvou na litru. Například v Praze-Uhřiněvsi prodávala v úterý pumpa Prim litr Naturalu 95 za necelých 37 korun. Konkurence ve stejné lokalitě o zhruba dvě koruny dráže. Udržet ceny co nejníže navzdory turbulencím na světových trzích chce i síť čerpacích stanic spadající pod značku Globus. „Přestože je rozptyl prodejních cen pohonných hmot v České republice v současnosti téměř pět korun, držíme prodejní ceny na spodní hranici,“ říká mluvčí Globusu Aneta Turnovská.

Překročit magickou hranici 40 korun za litr by mohl nejprodávanější benzin Natural 95 ještě do konce týdne. „Nákupní ceny se zvedají skokově o padesát haléřů až korunu. Když si k tomu konkurence přidá svůj rabat v rozmezí dvou až tří korun, pak je cena 40 korun za litr benzinu naprosto reálná. A myslím si, že už v pátek za takové ceny bude benzin prodávat většina pump,“ předpovídá Ondra.

„Pade“ za litr?

Se zdražováním musí motoristé počítat nadále. Připlatit by si mohli klidně o 10 korun více než nyní, kdy se průměrné ceny pohybují kolem 38 korun za litr. "Pokud situace kolem ruských dodávek eskaluje, je třeba počítat s růstem cen pohonných hmot znatelně nad úroveň 40 korun za litr, potenciálně až do pásma 45 až 50 korun za litr,“ předvídá hlavní ekonom Trinity bank Lukáš Kovanda.

Na vině přitom není jen válečný konflikt na Ukrajině. „Nejenže roste cena ropy, ale velmi citelně vzrůstá i cena biosložek, které se přidávají do pohonných hmot,“ podotýká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) Václav Loula.

Ropa ještě teče

Černé scénáře v podobě uzavření kohoutů ropovodů na ruské straně se ale zatím nekonají. Takzvané černé zlato dál proudí do tuzemska podle sjednaných kontraktů. „Zásobování České republiky ropou a ropnými produkty ropovodem Družba je dostatečné a probíhá i nadále standardním způsobem dle plánu,“ říká Barbora Putzová, tajemnice společnosti Mero, která se stará o centrální tankoviště ropy v Česku. Její slova potvrzuje i mluvčí ČAPPO. „Zpracování ropy je plynulé, stejně tak je bez problémové zásobování čerpacích stanic,“ říká Loula.

Na výpadky dodávek si nestěžují ani rafinérie. „Zásoby ropy i produkce paliv ve skupině Orlen jsou na úrovni dostatečné k pokrytí současné poptávky. Zajištěny jsou také dodávky ropy, a to do všech rafinérií skupiny Orlen v Polsku, České republice a Litvě,“ říká mluvčí Orlen Unipetrol Pavel Kaidl. Pokud by k výpadku dodávky ropy skutečně došlo, pak Česko disponuje zásobami ropy a ropných produktů na zhruba 90 dnů průměrné denní spotřeby.

TIPY DENÍKU JAK UŠETŘIT:



Hledejte nízké ceny v aplikacích

Zjistit, kde se ve vašem okolí dají natankovat pohonné hmoty nejlevněji, již není vůbec nic složitého. Stačí si do chytrého mobilního telefonu stáhnout aplikaci. Velmi dobře poslouží aplikace iPumpuj, Pumpdroid, Mapy.cz, Waze nebo web mbenzin.cz. Kromě cen nafty či benzinu tu najdete také informace o možnostech placení.



Používejte tankovací kartu

Čerpací stanice se snaží motoristy přimět k věrnosti. Nabízí proto vystavení tankovacích platebních karet, a to zdarma. Držitelé těchto karet pak mohou ušetřit až 1 korunu na litru pohonných hmot.



Plánování trasy

Ať už do zaměstnání či na rodinný výlet, vždy je dobré cestu naplánovat s ohledem na možnost doplnění paliva. Platí, že nejvíce za pohonné hmoty zaplatíte u dálnice, naopak u méně frekventovaných komunikací se může cena lišit i dvěma korunami za litr.



Pravidelně doplňujte palivo

Řešit doplnění pohonných hmot vždy až v případě, kdy se ozve varovný signál z palubní desky, není ideální pro vaši peněženku. Hrozí, že nakonec budete muset doplnit palivo na nejbližší čerpací stanici i za vyšší cenu.



Levné sítě pump a samoobslužné čerpačky

Již dávno neplatí rovnice levný benzin, nafta rovná se horší kvalita paliva. Toto se dělo především v 90. letech kvůli dovozům takzvaně „načerno“. Dnes jsou veškeré převozy a dodávky paliva na čerpací stanice pečlivě zaznamenávány. Stejně tak někteří odborníci poukazují na to, že u levnějších čerpaček může být kvalitnější palivo než u těch renomovaných a dražších. Důvodem jsou větší prodeje a neustálé navážení „čerstvého“ benzinu či nafty. Takzvané nízkonákladové sítě pump, mezi které patří i samoobslužné stojany, mají většinou pohonné hmoty levnější o jednu až dvě koruny. Naproti tomu zase nedisponují takovým servisem jako dražší konkurence.