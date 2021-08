"Žalovaný (Babiš) se svých výroků dopustil na půdě Parlamentu, která zaručuje maximální míru svobody projevu," uvedla soudkyně Okresního soudu pro Prahu-západ Simona Kačerová. Dodala, že výroky měly souvislost s výkonem pravomoci předsedy vlády.

Kalousek v reakci na dnešní rozhodnutí soudu na twitteru uvedl, že na skutkové podstatě se nic nemění a Babiš evidentně lhal Sněmovně i veřejnosti. "Zda se za to má, či nemá omluvit, na to mají soudy různé názory. Takže já to rozhodně nevzdám, lhářům se ustupovat nesmí," doplnil.

Na skutkové podstatě se nic nemění, ta zůstává stejná : @AndrejBabis evidentně lhal sněmovně i veřejnosti. Zda se za to má či nemá omluvit, na to mají soudy různé názory. Takže já to rozhodně nevzdám, lhářům se ustupovat nesmí. https://t.co/1ulMXU0sIO — Miroslav Kalousek (@kalousekm) July 28, 2021

Babiš dnes novinářům řekl, že nevidí důvod se omlouvat. "Jeden z důvodů, proč jsem založil protikorupční hnutí, je právě symbol korupce pan Kalousek. Tam se na mé pozici nic nezměnilo. Pokud by naše tradiční demokratické strany nebyly zkorumpované, tak bych nikdy hnutí ANO nezaložil," sdělil premiér.

Loni Kačerová rozhodla opačně tak, že Babiš nese osobní odpovědnost a že se má Kalouskovi omluvit jak písemně, tak i ústně na schůzi Sněmovny. Nyní se ale musela řídit závazným názorem odvolacího senátu.

Babiš pronesl sporné výroky na schůzi Poslanecké sněmovny před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD v roce 2018. Kalouskovi navíc tykal a označil ho za "ožralu" a "zloděje zlodějského". Poslanec předtím Babiše kritizoval za to, že při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Vyhrocenou diskusi přenášela televize.

Problém s tím, že politiky nelze za jejich slova žalovat přímo, se podle Kačerové vyskytuje před jejím soudem opakovaně. Ochrana poskytovaná parlamentní imunitou podle ní vede k narůstání agrese, k pocitu beztrestnosti za pronesené urážky a k poklesu politické kultury u nejvyšších státních představitelů. "Zdejší soud se žalovaného (Babiše) několikrát pokusil přimět k omluvě, zatím však vždy neúspěšně," poznamenala.

"Pan premiér utrpěl Pyrrhovo vítězství. Nyní bude možné, aby kdykoliv kdokoliv na půdě Poslanecké sněmovny vykládal o komkoliv jakékoliv lži bez toho, že by se tomu nešťastníkovi dostalo nějaké satisfakce. A to se samozřejmě může týkat i pana premiéra," komentoval rozhodnutí Kalouskův advokát Stanislav Balík. "Rozsudek vidím jako těžkou porážku politické kultury. (…) Pokud soudy budou rozhodovat takto, tak padne," doplnil s tím, že rozhodnutí odvolacího soudu svázalo soudkyni ruce. "Předpokládám, že se určitě odvoláme," uzavřel.

Podle Babišova právníka Jiřího Urbánka by v tomto případě neměla šanci na úspěch ani žaloba podaná proti státu. "Zdejší soud se zabýval nejen tím, komu jsou ty výroky přičitatelné, ale i povahou těch výroků. A dospěl k závěru, že nejsou protiprávní," upozornil.

Babiš svými slovy narážel na Kalouskovo působení ve funkci náměstka ministra obrany a na několik kontroverzních zakázek z té doby, mezi nimiž byl právě i nákup padáků VTP-100. V roce 1997 zahynul při seskoku s tímto padákem voják a armáda již poté toto vybavení nevyužívala.

Kačerová připustila, že výroky měly "určitý reálný základ v politickém smyslu slova". Připomněla judikaturu, podle níž skutkový základ u politického projevu nemusí být zcela přesný. Babišovu obhájci dala zapravdu v tom, že někdejší zakázky na ministerstvu obrany "dlouhodobě budí rozpaky a pochybnosti o nich trvají". Podotkla také, že Kalousek Babiše do jisté míry vyprovokoval a že je jako bývalý politik povinen snášet vyšší míru kritiky.