„Pre ovecky! A je to oficiální. Senát Spojených štátov dnes oznámil : Corona je lož „Médiá zakrývajú pravdu Big Pharma a WHO budú niesť zodpovednosť za všetko čo napachali Velmi dobre zprávy. Politici sa asi začínajú triasť, majú tak aj prečo Senát Spojených států dnes oznámil: Corona je lež,“ stojí v úvodu slovenské verze hoaxu (jazykově a stylisticky neupravováno, pozn. red.).

České verze jsou té slovenské velmi podobné: „A je to oficiální. Senát Spojených států dnes oznámil: „Corona je lež „Média zakrývají pravdu Big Pharma a WHO budou nést odpovědnost. To jsou velmi dobre zpravy. Politici se asi zacinaji trast, maji taky proc. Poslete jim to. Anglicke Video v originalni verzi. USA, Senat.“ To se píše v jedné z nich (publikujeme opět bez úpravy, pozn. red.).

V jiné se v úvodu objevuje zmínka o poště, možná proto, že automatický překladač tak přeložil slovo „mail“: „BooM Nyní pošta zmizí. Je to oficiální. Senát Spojených států dnes oznámil: „Corona je lež „Média zakrývají pravdu Big Pharma, Big Tech, Big Media, WHO a další zrádci budou hnáni k zodpovědnosti. To jsou opravdové zprávy, lidi!“ stojí v této zprávě.

Hoax si posílají stovky lidí

Různé verze hoaxu se objevily například ve facebookové skupině „Vlastenci PF 2021 ČR/SR“ nebo v rusky psané skupině „NOS: neserjózno o serjóznom“ (Nevážně o vážném), sdílely ji také desítky až stovky uživatelů, jejichž agendu na sociálních sítích tvoří nejrůznější příspěvky zaměřené proti očkování, konspirační teorie a podobně.

Úvodní slova o „oficiálním oznámení Senátu Spojených států“ pak v některých verzích provází video s vystoupením skutečné americké senátorky za Republikánskou stranu Marshy Blackburnové, většinou bez překladu do češtiny.

V jiných verzích se video ani neobjevuje a příspěvek je doprovozen pouze jeho „printscreenem“, tedy záběrem senátorky ofoceným z obrazovky. Pokud je k úvodnímu výkřiku nějaký překlad přece jenom připojen, většinou je „strojový“ a byl zřejmě pořízen za pomoci překladače.

Nešlo o Senát, ale o pět Republikánů

O co tedy ve skutečnosti šlo? Americká republikánská senátorka Marsha Blackburnová uspořádala s dalšími čtyřmi republikánskými senátory (konkrétně s Rogerem Marshallem, Mikem Braunem, Ronem Johnsonem a Rogerem Wickerem) tiskovou konferenci, kde se tato pětice spolustraníků začala ohrazovat proti počínání velkých technologických a mediálních společností a proti jednání Světové zdravotnické organizace (WHO), amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a hlavního poradce Bílého domu na koronavirus, epidemiologa Anthonyho Fauciho. Toto počínání označila konkrétně Blackburnová za „Big Tech cenzuru“.

Podle pětice republikánských senátorů totiž prý došlo k všestrannému zakrývání informací, které svědčily o tom, že virus způsobující onemocnění covid-19 má umělý původ a pochází z laboratoří Wuchanského virologického ústavu, a které měly uniknout právě z tohoto ústavu.

Konkrétně Marshall prohlásil, že vědci i představitelé odpovědných zdravotních institucí (WHO, CDC) ignorovali variantu, že vir mohl pocházet právě z této laboratoře, že na potlačení této informace spolupracovala i celonárodní média a velké technologické společnosti. Dále řekl, že „e-maily Anthonyho Fauciho dokazují, že o tom měl s velkými technologickými firmami tajnou dohodu“.

Senát neoznačil koronavirus za lež

Již jen ve světle těchto skutečností je zřejmé, že sdílený hoax lže: nešlo vůbec o žádné „oficiální oznámení Senátu“, v němž má každý z 50 států USA dva zástupce, ale jen o vystoupení pěti konkrétních republikánských politiků. Navíc ani nikdo z této pětice neoznačil koronavirovou nákazu (coronu) za „lež“, například ve smyslu, že by tato nákaza neexistovala. Pouze uvedli, že jsou zatajovány informace naznačující, že virus měl umělý původ.

A jak silné jsou v tomto směru samotné argumenty zmíněných politiků? Popravdě příliš také ne. Americký server Buzzfeed, celostátní deník Washington Post a stanice CNN si začátkem června letošního roku skutečně vyžádaly na základě svobodného přístupu k informacím soubor více než 3000 stránek e-mailů doktora Fauciho z první poloviny tohoto roku, z nichž ty, které se zabývaly původem viru covid-19, částečně naznačovaly, že Fauciho tým za zavřenými dveřmi připouštěl teorii, že nový druh koronaviru předloni unikl z laboratoře ve Wu-chanu, byť navenek vůči ní projevoval skepsi.

Fauci na toto obvinění reagoval tak, že jde o uměle nafouknutou kauzu a že jsou zmínky v e-mailech jsou vytržené z kontextu. „Stále se domnívám, že virus se přenesl na lidi nejpravděpodobněji ze zvířat, ale nechávám si mysl otevřenou i pro to, že má-li jiný původ, a ten je možný, mohlo jít o únik z laboratoře,“ uvedl Fauci pro CNN.

Podle epidemiologa Gideona Meyerowitze-Katze ze Sydney, jenž se již před několika týdny rozhodl podrobit všechna známá fakta o teorii umělého původu viru SARS-CoV-2 kritické analýze, je stále nejpravděpodobnější variantou, že se virus přenesl na lidi ze zvířat. „Zatímco k přenosu nějakého nového patogenu ze zvířete na člověka dochází běžně, k vyvolání pandemie nějakou zcela novou chorobou vyrobenou uměle v laboratoři by došlo na světě vůbec poprvé,“ uvedl Meyerowitz-Katz.

Ani on sice možnost úniku viru z laboratoře úplně nevyloučil, uvedl ale, že většina údajných důkazů, které mají tuto hypotézu potvrzovat, je „působivě nevýrazná“.

„Například neexistují důkazy o tom, že by lidé z Wuchanského virologického ústavu měli před vypuknutím pandemie protilátky proti SARS-CoV-2, což by v případě, že by vir pocházel z jejich laboratoře a dostal se jen mimo kontrolu, měli," argumentoval epidemiolog. Navíc ani případný únik podle něj nemusí nutně znamenat, že virus vyrobil člověk – klidně by mohlo být reálné i to, že se nedopatřením dostal ven koronavirus přirozeného původu, který vědci studovali.