V některých případech se podle obžaloby třel přirozením o pohlavní orgány nezletilých, došlo i k vaginálnímu pohlavnímu styku. Muži hrozí pět až dvanáct let vězení, pro podobné přečiny už byl v minulosti dvakrát stíhán.

U soudu byly přehrány výpovědi nezletilých obětí. Šestiletá dívka uvedla, že jí obžalovaný dělal věci, které se jí nelíbily. V garáži jí měl sundat kalhotky ke kotníkům a následně uskutečnit vaginální pohlavní styk. „Tekla mu z toho voda na moje nohy. Pak mě oblékl a sebe taky,“ zaznělo při výslechu. K podobnému jednání mělo docházet pravidelně, ať už v garáži, u něj doma v ložnici, či koupelně. „Říkal mi, že to nemám nikomu říkat,“ dodala.

Osmiletý chlapec byl zase údajně svědkem, jak si obžalovaný v noci posadil jednu z obětí na sebe. Spal vedle nich a pohyby ho probudily. „Mně nic nedělal, ale bál jsem se s ním spát v jedné ložnici,“ svěřil se.

Znásilňoval děti a fotil si je. „Podcenil jsem léčbu, mrzí mě to,“ řekl u soudu

V úterý vypovídala i svědkyně, která obžalovaného znala ze školky, kam vodil děti. Prohlásila, že celá rodina byla dysfunkční a děti byly hodné a hodně citlivé. Nepozorovala, že by se bály Jana R. či se k němu jinak chovaly. „Věřila jsem, že by mohly mít naději na běžný život, teď mám o ně obavy,“ podotkla.

Jan R. měl pořizovat vlastní fotky obnažených dětí a další stahovat z internetu. Není si podle svých slov vědomý, že by ale rozesílal pořízené fotky poškozených. „V mobilních telefonech a stolním počítači obžalovaného byly uložené tisíce audiovizuálních materiálů,“ informovala na začátku řízení státní zástupkyně Iva Plšková.

Podcenil léčbu

Obžalovaný si v minulosti během výpovědi sypal popel na hlavu. Podle svých slov podcenil léčbu, bral nepravidelně léky na snížení hladiny testosteronu v těle. „Samotného mě mrzí, že jsem to nechal zajít tak daleko, že jsem neřešil pomoc. Nemuselo to být tak hrozné. Věděl jsem, co dělám, ale měl jsem snížené ovládací schopnosti,“ řekl.

Vedoucího dětského spolku obvinili ze znásilnění, už za to dvakrát seděl

Absolvoval psychiatrické, sexuologické a psychologické vyšetření, které prokázalo sexuální deviaci. Prošel ústavní i ambulantní léčbou, jelikož v minulosti byl dvakrát stíhán pro podobné přečiny. Poprvé se znásilnění dopustil ještě jako sedmnáctiletý, podruhé v roce 2008. Tehdy znásilnil třináctiletou dívku, když mu ještě běžela podmínka. Použil anální styk. U soudu se bránil, že nepoznal, že děvče není plnoleté. „Mrzí mě, co se stalo, ale jak se zjistilo, něco ve mně je. Kdyby se to prokázalo už vloni, třeba k tomuto nemuselo dojít,“ uváděl v minulosti na svou obranu u soudu. Již tehdy soudkyně zdůrazňovala jeho společenskou nebezpečnost.

Soud bude pokračovat výslechy znalců na konci března.