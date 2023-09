Obžalovaný si během výpovědi sypal popel na hlavu. Podle svých slov podcenil léčbu, bral nepravidelně léky na snížení hladiny testosteronu v těle. „Samotného mě mrzí, že jsem to nechal zajít tak daleko, že jsem neřešil pomoc. Nemuselo to být tak hrozné. Věděl jsem, co dělám, ale měl jsem snížené ovládací schopnosti,“ kál se.

Vrchní soud v Praze částečně rozsudek zrušil, a to ve výroku o trestu odnětí svobody a způsobu jeho výkonu a výroku o náhradě nemajetkové újmy v penězích ve vztahu k poškozeným. Obžalovaného odsoudil k patnácti letům ve vězení, což je o dva roky více. Samotný trest je nad horní hranicí trestní sazby, která se pohybuje od pěti do 12 let. Roli tu sehrála opakovanost jednání odsouzeného. Trest nastoupil do věznice se zvýšenou ostrahou. Po odpykání trestu poputuje do ochranné ústavní léčby.

Už během líčení u libereckého soudu zazněly znalecké posudky nezletilých obětí a podle obou znalců mělo mít chování obžalovaného výrazný dopad na psychické zdraví všech posuzovaných dětí. Podle závěru žádné z nich nemohlo vyhodnotit a dostatečně projevit nesouhlas s jeho jednáním. Některé oběti se mohou v budoucnu vypořádávat s celoživotním dopadem. U nejstarší, jedenáctileté dívky se rozvinula posttraumatická stresová porucha, která se projevuje poruchou spánku, tendencí vytěsňovat negativní obsahy, výkyvy nálad, kolísáním emocí, pocitem studu a odlišnosti, poruchou pozornosti či zvýšeným strachem a obavami. „Nevidím spornost, že by dívka přeháněla či události dramatizovala. Nevylučuji celoživotní dopad prožitého na její život,“ sdělil psycholog Štěpán Vymětal.

Jedna z mladších obětí byla během vyšetření před rozvojem morálky, a proto nemůže emočně prožít souvislosti, kontext a dopad činů obžalovaného. Zároveň se u ní podle znalců rozvinuly posttraumatické symptomy, které se projevují špatnými sny, zrakovými iluzemi a emoční labilitou. Navíc se u ní objevilo noční pomočování.

Jan R. vyjádřil nesouhlas se závěry znalců, podle kterých se u některých obětí rozvinula posttraumatická stresová porucha. Na dotaz předsedy senátu Pavla Pachnera přiznal, že kromě pořizování vlastních fotek obnažených dětí stahoval i jiné z internetu, které přeposílal dál. Není si podle svých slov vědomý, že by ale rozesílal pořízené fotky poškozených.

„Měli jsme s manželkou problémy. Registroval jsem se i na několika seznamkách, ale nevyužíval jsem je. Fotky sloužily jen pro mé vlastní uspokojení,“ podotkl s tím, že nekontaktoval nezletilé prostřednictvím sociální sítě. Dále odmítl, že by se dopustil análního styku s nezletilým chlapcem. „Jsem heterosexuální, o žádný styk jsem se ním nepokusil,“ zdůraznil. Připustil tak pokus o styk či samotný pohlavní akt s pěti dívkami, s jednou měl jen ležet na posteli, ale k ničemu prý nedošlo.