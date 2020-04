Přivolaná policejní hlídka vše zadokumentovala a začala v okolí po ženě pátrat. Ta se však mezitím do domu vrátila znovu. „Tentokrát ji majitelka domu přistihla v obývacím pokoji, kde byly pootvírané šuplíky a přeházené věci. Na místo se okamžitě vrátili policisté, kteří našli ženu schovanou za gaučem,“ uvedla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Zlodějka prohledala obývací pokoj v prvním patře domu, kde si vybrala pár věcí a ty si připravila na gauč a konferenční stolek s tím, že si je později odnese. Mezi věcmi, na které si žena dělala zálusk, byli dvě lahve alkoholu, fotoaparát, kovová labuť, vonná svíčka a jiné drobné věci a také IP kamera, kterou neodbornou manipulací poškodila. Majitelům domu tak žena způsobila škodu přes 5 tisíc korun. Policisté ženu zadrželi a na obvodním oddělení ji chtěli umístit do policejní cely. „Při provádění úkonů před jejím umístněním do cely s policisty žena nespolupracovala a vulgárně jim nadávala. Při umisťování do policejní cely dokonce fyzicky napadla policistku. Ta útok vykryla a naštěstí neutrpěla žádné zranění,“ dodala Šrýtrová.

Žena z Liberecka má za sebou pestrou trestní minulost. Za krádeže byla už několikrát odsouzena. Policejní komisařka sdělila 31leté ženě obvinění ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, dále zločinu krádeže ve stádiu pokusu a přečinu násilí proti úřední osobě. Zároveň podala návrh na vzetí ženy do vazby. Soudce však tento návrh neakceptoval a trestní stíhání tak probíhá na svobodě. Protože se pachatelka činu dopustila v době nouzového stavu státu, může skončit ve vězení až na dobu osmi let.