Zloděj odvezl sudy limonády na kole. Frýdlantským policistům ale neuniklZdroj: Policie ČR"Bezpečnostní kamerový systém města zloděje zaznamenal, jak ve světle lamp převáží nejprve padesátilitrový sud limonády a poté igelitky na řídítkách. Následoval i druhý sud. Věci, které muž odvezl, byly nakonec v hodnotě více než deset tisíc korun," přiblížil lapkovo řádění Robovský.

Protože první vloupání vyšlo bez postihu, zkusil zloděj navštívit o týden později stejný podnik. "Začátkem prosince už šel zloděj najisto. Ačkoliv bylo okénko už opravené a zasklené, nevadilo mu to. Stejným způsobem ho rozbil a začal zase shromažďovat věci, které chtěl ukrást," vylíčil Robovský. Tentokrát mu ale plán nevyšel. U budovy totiž během chvíle zastavilo auto, ze kterého vystoupil majitel prodejny. Lapka přispěchal ke dveřím, které vykopl a prchal z místa činu. Dlouho mu ale úkryt vlastního domova nevydržel.

"O pár hodin později mu na dveře bytu zabouchali policisté z místního obvodního oddělení. Pod tíhou argumentů nemělo smysl zapírat. Drtivé množství policisty nashromážděných důkazů hovořilo zcela jasně," uvedl Robovský. Ve zkráceném přípravném trestním řízení mu strážci zákona sdělili podezření z krádeže. V případě odsouzení mu tak může hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let. Do rozhodnutí soudu, zřejmě přes Vánoce, setrvá zloděj v cele vazební věznice.