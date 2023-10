Už šestkrát byl 27letý muž z Liberce odsouzen za krádeže, naposledy opustil vězení na konci letošního června. A tento týden kradl znovu.

Ve středu v podvečer si recidivista zašel do Obchodního centra Forum v Liberci obhlédnout mikiny. Jedna černá se mu zalíbila v butiku se sportovním zbožím, stála 1 299 korun. Rozhodl se ji ukrást a do protokolu policistům později vysvětlil proč. „Neměl na ni peníze. Navíc se v Liberci tento týden prudce ochladilo a jemu byla v jeho větrovce zima. S mikinou, která mu padla do oka, proto odešel do převlékací kabinky, a když z ní zase vyšel, měl ji už na sobě,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Nová mikina však mladému muži dost nápadně vyčuhovala zpod jeho obnošené bundy, což neuniklo ostraze obchodu. Ta ho hned za pokladnami, když zboží nezaplatil, zadržela a přivolala policii. Ti brzy zjistili, že byl v minulosti již šestkrát za krádeže pravomocně odsouzen. Poslední dvanáctiměsíční trest vykonal ve věznici s ostrahou, ze které byl propuštěn 29. června letošního roku.

„Policisté z obvodního oddělení Liberec centrum muži ještě téhož dne ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, neboť se u něj jedná o recidivu. Za tu mu nově hrozí tři roky odnětí svobody,“ dodala Baláková.