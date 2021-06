O případu vloupání do šatny jednoho z fotbalových klubů informovali pražští kriminalisté v dubnu 2021. Spolu s těmito informacemi požádali kriminalisté o spolupráci při pátrání po pachateli veřejnost. Netrvalo dlouho a lapku, který měl vloupání na svědomí, zadrželi liberečtí kriminalisté ve spolupráci s Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia a Odbory obecné kriminality I. a IV. oddělení v Praze.

"42letý recidivista, který již byl v minulosti pravomocně odsouzen pro majetkovou trestnou činnost obdobného charakteru, opustil brány věznice počátkem února letošního roku. Na svobodě strávil jen pár chvil, avšak nic z toho, čemu se věnoval před nástupem do výkonu trestu, nezapomněl. Ba naopak," uvedl tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Muže zajímaly především peníze a cennosti v zázemí sportovních klubů. Již začátkem března 2021 vstoupil do útrob stadionu v Liberci, kde se rozhodl krást. "Před zápasem si prošel prázdný stadion, ale do útrob se mu proklouznout nepodařilo. Objevil však na jedné z tribun televizní kameru," přiblížil Robovský. Ke stroji v hodnotě přibližně 400 tisíc korun poté přistoupil, odmontoval ho a z areálu s ním odešel.

Dopadení zloděje

Cestou na nádraží si ještě stihl pořídit igelitovou tašku, poté sedl do vlaku a vyrazil z Liberce pryč. Ve vlaku zjistil, že je kamera natolik specifická, že ji těžko prodá. Rozhodl se ji tedy zbavit a vyhodil ji do Vltavy. Kriminalisté společně s policejními potápěči objektiv o několik dní později v řece našli.

Druhý případ, po kterém vydali pražští kriminalisté výzvu, se odehrál na sklonku měsíce dubna. Recidivista si opatřil kopii klíče a v průběhu zápasu vstoupil do kabiny pražského fotbalového klubu. Z šatny poté odcizil finanční hotovost a cennosti v hodnotě přes 900 tisíc korun.

"Po pachateli krádeží se rozjelo rozsáhlé pátrání. Liberečtí kriminalisté se svými kolegy v Praze začali okamžitě vyhodnocovat zajištěné důkazní prostředky. Mravenčí práce přinesla ovoce a recidivista, který si z prodeje kradených věcí žil v konkrétních obdobích svého života „na vysoké noze“, skončil na policejní služebně," dodal Robovský.

42letý muž se kriminalistům ke spáchání obou případů doznal, načež si vyslechl sdělení obvinění ze spáchání zločinu krádež a přečinu poškození cizí věci. V případě odsouzení mu tak může hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let. Zároveň muži zákona podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, který byl akceptován. Do rozhodnutí soudu tak setrvá v cele vazební věznice. Celková výše škody, kterou muž způsobil, byla předběžně vyčíslena na jeden milion tři sta tisíc korun.