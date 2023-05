Špatná životní situace, nemocné dítě, dědické řízení. Legendy, se kterými se 32leté ženě z Liberecka podařilo nepoctivě získat nemalé peníze. Za podvod ji hrozí až osmileté vězení, už nyní pobývá ve vazbě.

Ženě se za poslední měsíce podařilo obalamutit několik důvěřivých mužů a vylákat z nich více jak dva miliony korun. Přesvědčovacích fíglů, jak peníze vymámit, měla v zásobě nepřeberné množství a navíc je měla velmi dobře propracované.

Cílila především na solidární smýšlení a potřebu podpory, které se v lidech objevují při zmínkách o něčí tíživé životní situaci. Jednou potřebovala nutně uhradit dluhy vzniklé v exekučním řízení, jindy poplatky za pozastavené dědické řízení, ve kterém jí měly být v budoucnu připsány na účet vysoké částky. Z těch slibovala bláhovým mužům peníze uhradit i s tučným bonusem.

„Co je ale zarážející, že do celého systému získávání finančních prostředků od důvěřivých osob postupně zaplétala i své ratolesti,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Jakmile se již zřejmě nechtělo mužům přispívat na ženin rozhazovačný život, začala na pomyslnou strunu soucitu a solidarity brnkat ještě více. Tu zmínila zhoršení zdravotního stavu svého dítěte, tu a tam jeho nutný převoz do nemocničního zařízení. Pochopitelně neopomněla ani na s tím spojené vysoké náklady na cestování, ubytování, stravu a další a další smyšlenky.

A muži, se kterými se seznámila přes sociální sítě, uvěřili a platili. Až když se žena začala opakovaně vymlouvat z domluvených termínů splácení nebo jakmile začala stupňovat počty žádostí o další nutné platby, začali podvedení muži zvažovat i tu možnost, že stali obětí podvodnice. To však již bylo pozdě.

„Jeden z poškozených ženě přeposlal dokonce více jak půl druhého milionu. Z dalšího pak vylákala takřka půl milionu a třetí přišel o přibližně sedmdesát tisíc korun,“ dodal Robovský. Co žena s penězi dělala? Výherní automaty, kasino, osobní užitek.

Liberečtí kriminalisté ženu obvinili ze zločinu podvodu, za který jí v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Zároveň také podali podnět k návrhu na její vzetí do vazby, který soudce na sklonku minulého týdne akceptoval. Do rozhodnutí soudu tak žena vyčká v cele vazební věznice.