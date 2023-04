Okresní soud v Liberci začal v pátek 31. března opět projednávat případ Jiřího Macha, který podle rozsudku z prosince 2020 při krádeži chemikálií způsobil požár liberecké Severochemy.

Požár v areálu liberecké Severochemy. | Foto: HZSLK

Náhradu škody přes 157,5 milionu korun má zaplatit šestačtyřicetiletý Jiří Mach, který byl souzen za to, že v roce 2017 způsobil požár firmy Severochema v Liberci. Zároveň mu okresní soud uložil podmíněný trest na tři roky se zkušební dobou na pět let.

Machovi hrozilo za obecné ohrožení z nedbalosti dva až osm let vězení, vinu nepřiznal. Verdikt není pravomocný. Na místě se odvolala státní zástupkyně, která požadovala nepodmíněný trest na čtyři až 4,5 roku. Obhajoba žádala zprošťující rozsudek.

Okresní soud se případem zabýval podruhé, neboť předchozí podmíněný trest a povinnost nahradit přímou škodu ve výši 28 milionů odvolací soud zrušil a případ vrátil k novému projednání. Požadoval, aby okresní soud nechal vypracovat znalecký posudek ohledně výše způsobené škody firmě Severochema.

FOTO: Viník požáru liberecké Severochemy má splácet 37 milionů a hrozí mu vězení

Znalci dospěli k závěru, že přímá škoda byla zhruba 27,3 milionu korun, ušlý zisk 1,25 milionu a náklady spojené s obnovu areálu téměř 129 milionů. Generálnímu ředitelství cel navíc vznikla škoda zhruba 117 000 korun.

Podle obžaloby měl Mach v den požáru nezákonně stáčet hořlavou kapalinu, přičemž vznikl elektrostatický výboj, který následně způsobil požár. Plechové kanystry byly na místě, kde nebylo možné odvést vzniklou energii. Kromě toho panovaly ten den vysoké teploty. Došlo k úniku kapaliny do ovzduší a vznikla jiskra.

Proti Machovi svědčilo, že byl popálený na ruce a na základě svědecké výpovědi jeho kolegy se vědělo, že čerpal chemikálie do kanystrů, které tam byly nalezeny. Mach vypovídat na policii i před soudem odmítl. Dnes opět jen uvedl, že lituje toho, co se tehdy stalo. „Mohlo se stát komukoliv, kdo by na to pracoviště přišel,“ dodal.

Požár Severochemy podle policie způsobil zaměstnanec

K požáru objektu Severochemy došlo 29. května 2017. Zasahovalo u něj 120 hasičů z 26 jednotek. Z areálu se zpočátku ozývaly i exploze, policisté uzavřeli okolní ulice a kvůli hrozícímu nebezpečí evakuovali zaměstnance továrny i lidi z přilehlých domů. Vyhlášený byl zvláštní stupeň poplachu, hasiči kromě běžné techniky na místo dopravili i chemický a protiplynový kontejner, vodu čerpali z několika zdrojů, včetně řeky Nisy. Při požáru se zranil jeden ze zaměstnanců podniku a jeden dobrovolný hasič. Událost vyřadila firmu na několik dní z provozu, část výroby dokonce přesunula do pobočky ve Varnsdorfu.

Květnový hasičský zásah v Severochemě patřil mezi nejrozsáhlejší v historii kraje. Videozáznam z jeho průběhu se dokonce probojoval do TOP 10 nejlepších zásahů v mezinárodní soutěži Conrad Dietrich Magirus Award, která je mezi hasiči označována za jakéhosi „hasičského Oskara“. První cenu si ale nakonec odnesl zásah při požáru výškové budovy v brazilském Sao Paulu.