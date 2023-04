„Naplnil skutkovou podstatu vraždy. Připravoval se na ni, opatřil si paralyzér a kanystr s benzínem. Místo činu si dva dny před spácháním prohlédl. Oběť navíc i přes ochromení vnímala dění kolem sebe, ale nemohla aktivně uniknout a byla si vědoma své smrti,“ zdůraznila státní zástupkyně Petra Pazderková.

U soudu v minulosti zazněly i posudky znalců, které označily emoční projevy obžalovaného jako nekonsistentní a neautentické. „Nespatřuji žádnou polehčující okolnost, ba právě naopak. Po celou dobu trestního řízení lituje pouze sám sebe, neprojevil žádný pocit viny či truchlení. Manželku dehonestuje a dělá z ní nevěrnou, promiskuitní ženu, která měla iniciovat sex ve třech a mít v minulosti milenku,“ dodala Pazderková s tím, že přenášel vinu na oběť. Navrhla tak uložení výjimečného trestu v podobě vězení v délce 27 let, který odpovídá závažnosti údajného provinění.

Žena zaživa uhořela v autě. Obžalovanému hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest

Obhájce Marek Sovička v závěrečné řeči uvedl, že obžaloba předložila řetězec nepřímých důkazů bez jediného přímého důkazu a nebyla jednoznačně prokázána vina obžalovaného. Nebyla vyvrácena ani prokázána přítomnost třetí osoby. Obžalovaný totiž ve své výpovědi uváděl, že za celou událostí stál neznámý vyděrač. „Je tu mnoho neznámých, na které nemáme odpovědi. Obžalovaný je přesvědčen, že policie a státní zastupitelství ho odsoudily předem,“ podotkl Sovička.

S jeho tvrzením souhlasil sám Pavel N., který tvrdil, že obžaloba je postavena na základě domněnek. Připomněl, že byly zamítnuty veškeré návrhy na dokazování, které měly pomoci dopadnout skutečného pachatele. „Jsem přesvědčen o tom, že vyšetřování se vedlo od začátku jednostranně. Policie shromažďovala jen důkazy v můj neprospěch,“ zaznělo z úst obžalovaného během úterního líčení.

Mnoho nesrovnalostí

Podle státní zástupkyně jel obžalovaný 20. října 2021 v autě Kia Picanto se svou ženou, kterou v lesním úseku mezi Mařenicemi a Drnovcem u Cvikova ochromil paralyzérem, poté nechal vůz sjet ze silnice mimo vozovku, kde narazil do silného smrku. Následně mělo dojít k polití vozidla benzínem a jeho zapálení. Malé auto, v němž se 20. října našlo lidské torzo, mělo po nárazu do smrku zdeformovaný předek a zničily ho plameny.

Kriminalisté brzy zjistili, že jde o ženu z nedaleké obce. Okolnosti neštěstí provázely od počátku mnohé nesrovnalosti. Na lesní cestě chyběly stopy po výraznějším brzdění, automobil by musel ze silnice poměrně výrazně zatočit, aby projel až ke stromu, do kterého čelně narazil. To potvrdily i závěry znalců.

Soud byl odročen, rozsudek by měl padnout příští týden.