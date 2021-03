Bujará oslava narozenin, hlasitá hudba na terase, alkohol s přáteli, zbraně v ložnici, ale také močení u sousedova plotu a napjaté sousedské vztahy. To vše vyústilo 20. září loňského roku večer v tragédii. Na obecní cestě ve Volfarticích na Českolipsku při ní zemřel otec dvou dcer David Grasser (37). Nejbližší soused, o deset let starší Václav Mika, ho tam zastřelil několika výstřely ze své legálně držené pistole značky Makarov. V pátek s ním začalo hlavní líčení u Krajského soudu v Liberci.

Pět výstřelů

Před senátem v čele s předsedou Pavlem Pachnerem vyslechl Mika obžalobu ze zločinu vraždy. Hádku, nadávky ani střelbu na mladého muže nepopíral. „Jasný, že jsem ho nechtěl zabít,“ řekl Mika. K řadě dotazů odpověděl: „Nepamatuji si.“ Hrozí mu, že ve vězení stráví 10 až 18 let.

„Na souseda vystřelil pětkrát,“ konstatovala v obžalobě státní zástupkyně Iva Plšková. A vyjmenovala, jaká zranění jednotlivé střely v těle oběti způsobily. Zásahy devastovaly například plíce, střeva, obratle. Přivolaný lékař zdravotnické záchranné služby ho pak po marných oživovacích pokusech na místě prohlásil za mrtvého.

Obžalovaný popisoval, jak si pamatuje dění osudného dne. „Pohádali jsme se, ale není pravda, že jsem na jejich dítě křičel. Řekl, že si to půjde se mnou vyřídit, ani jsem nevěděl, že moje manželka šla k bráně, odkud zněl křik, bál jsem se o ni, tak jsem šel do skříně pro pistoli,“ uvedl Mika. „Bylo to strašně rychlé. Ještě teď jsem v šoku, to se nemělo stát, mířil jsem na nohy, nevěděl jsem, že jsem ho trefil.“

Jak soudu sdělil obžalovaný i jeho manželka, vztahy se sousedy dříve nebyly tak špatné. Partnerky spolu kdysi i kamarádily. „Navštěvovaly jsme se, ale stýkat jsme se přestaly, když jsem zjistila, že na nás psala některá udání na úřady. Denně nás sledovala. Později nám i vyhrožovali Ukrajinci,“ vypověděla manželka obžalovaného. Přiznala, že vztahy se vyhrotily i se sousedy na opačné straně jejich pozemku. Například Petrovi J. vadila jejich zvířata, pouštěná hudba i oheň. „Policie s námi hudbu řešila domluvou, obec nic neřešila, jen jsem dostala od starostky vynadáno,“ uvedla svědkyně. Podle ní manžel nikdy do sporů nezasahoval, protože nechtěl přijít o zbrojní průkaz.

Manželka obžalovaného u soudu popsala, že když šla rozčilenému sousedovi naproti a otevřela bránu, tak měl v ruce kovový nástroj, což potvrdili i další svědci, kteří po výstřelech dorazili pomoci. „Přetahovali jsme se o to. O pomoc jsem nevolala, slyšela jsem tři výstřely, pak přiběhli sousedi a dávali mu masáž. Měla jsem šok, manželovu zbraň jsem policistům dávala já. Přijela zásahovka a bála jsem se, aby ho nezastřelili. Řekli, ať ji hodím na zem, tak jsem ji hodila na zem,“ řekla Mikova žena. Sama potvrdila, že soused Grasser nevstoupil na jejich pozemek, kam ho zvala: „Dál nešel, byl před branou.“

Pomoc přispěchali poskytnout o něco vzdálenější sousedé, kteří při výslechu uvedli, že ten den měli také rodinnou oslavu a slyšeli nadávky, mužskou hádku a pak výstřely. „Běželi jsme se podívat, co se děje. Oběť na cestě nejevila známky života, nenahmatali jsme puls, byl vidět průstřel hrudníku, začali jsme s resuscitací a voláním záchranky,“ řekl soudu svědek Filip K. Jak si vybavoval, žena obžalovaného držela v ruce kovový vrták, nesnažila se o první pomoc, jen křičela, že za to může zastřelený. „Chtěla se vrhnout na družku oběti, museli jsme je odtrhávat od sebe. Obžalovaný ještě na šokovanou družku pokřikoval vulgarismy,“ nastínil svědek. Jeho otec Roman K. V obci žije trvale a konstatoval, že neklid a hlasitá hudební produkce rezonovala v lokalitě několikrát do roka. „Pravidlem to bylo ve dny určitých výročí, vztyčovali také ruskou vlajku, nevím proč. Stávalo se to, i když měli nějakou návštěvu,“ přišlo zvláštní Romanu K.

„Uklidňovala jsem dcerku oběti, povídala jsem, že bude její otec v pořádku, říkala, že si hrála na zahradě a soused na ni pokřikoval. Manželka střelce se mi zdála agresivní,“ popsala svou účast Viktorie Š., která se po výstřelech vypravila k místu činu.

Za souhlasu stran četl předseda senátu i některé výpovědi zaznamenané v přípravném řízení hned po vraždě. „Byla jsem si zakouřit a slyšela jsem hlasitou hudbu, nadávky a pět výstřelů. Srozumitelné bylo i zvolání nějakého hlasu „jestli chcete, tak vás tady vystřílím všechny“. Pak už začali jezdit policisté a záchranka,“ uvedla obyvatelka z nedalekého domu Dana D.

Obžalovaný Mika měl v legálním držení celkem čtyři střelné zbraně, a to tři samonabíjecí pistole a jednu samonabíjecí malorážku. Zbrojní průkaz vlastnil od roku 1997. Dosud měl čistý trestní rejstřík a zaměstnán byl v mladoboleslavské Škodovce.

Advokátka Kateřina Sigmundová, která zastupuje poškozené, předložila soudu přihlášky o náhradu nemajetkové újmy a duševních útrap pro pozůstalé zastřeleného. V součtu jde o několik milionů korun. Žádá i o uložení povinnosti obžalovanému hradit od 1. 10. 2020 dva tisíce družce oběti a každému z dětí 3000 korun měsíčně. Hlavní líčení má pokračovat za měsíc.