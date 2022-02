Kamarádi Roman Brykner a Luboš Nigrin přijeli do Liberce tramvají ze sousedního Jablonce nad Nisou. Aniž by to tehdy ostatní tušili, obcházel terminál taxikářů smrťák. „I mě jako zkušeného kriminalistu překvapila jejich motivace a parametry, jak si vybírali budoucí oběť. Hráli si na poloboha. Hledali člověka, co má život za sebou a drahé auto,“ sdělil Deníku liberecký kriminalista Jan Třešňák, který tehdy vedl vyšetřovací tým. Nigrin byl totiž zadlužený, účastnil se podvodu a zároveň neplatil za elektřinu. Celková částka, kterou by potřeboval, se pohybovala kolem milionu korun. „A teď si vemte, kolik by museli zabít taxikářů, aby splatil celý dluh. Byly to drobné peníze, to jeho problém neřešilo. Museli vědět, že to ničemu nepomůže,“ dodal Jan Třešňák.

Lidé se loučí se zavražděným taxikářem

Pachatelé si nakonec vytipovali sedmačtyřicetiletého taxikáře jezdící Škodou Superb, ke kterému krátce před půlnocí nastoupili a nechali se odvézt k autobazaru za libereckým sídlištěm Kunratická. Zde místo placení za jízdu na řidiče zaútočili. Zasadili mu osmadvacet bodných a bodnořezných ran. „Muž neměl prakticky šanci se ubránit," řekl tehdy soudní znalec Pavel Srna.

Nigrin se následně přesunul na místo řidiče a společně se svým komplicem odvezl auto do ulice Za Teplárnou. Už mrtvého taxikáře pak společně nasoukali do kufru, „zametli" stopy a z místa zmizeli. Mrtvému ukradli čtyři tisíce společně s peněženkou. V tu chvíli už po superbu pátrali další taxikáři, kterým se kolega nehlásil. Odstavený a poškozený automobil policie našla asi tři hodiny po vraždě. „Provozování taxislužby je riziková činnost ze své podstaty. V kraji však bylo takové napadení taxikářů výjimečné před i po této tragické události,“ podotkl Třešňák.

Zavražděný měl pohřeb v Jablonci. Vyprovodila jej tehdy kolona taxiků, pro ostatní kolegy byla jeho smrt velkým šokem. „Snažíme se lépe chránit, máme i kamery v autě, ale pokud se někdo k něčemu takovému rozhodne a bodne vás zezadu, tak vám nepomůže ani pistole," řekla tehdy novinářům Alena Šťastná z Central Taxi. Podle ní narostla agresivita zákazníků i během koronavirové pandemie.

Za vraždu taxikáře až doživotí

Krajský soud v Liberci shledal oba pachatele vinnými. Romanovi Bryknerovi vyměřil 21 let vězení, Nigrin si měl podle rozsudku odsedět za mřížemi 25 let. Případ má stále v paměti i předsedkyně senátu Eva Drahotová. „Překvapilo mě, proč, když na poškozeného zaútočili nejprve zezadu, mu nakonec zasadili tolik ran, když by bývalo „ stačilo“ jej omráčit, za situace, kdyby byli alespoň minimálně maskováni,“ zavzpomínala Drahotová. Podle ní oběma pachatelům hrozil i výjimečný trest odnětí svobody, tedy i trest doživotí. „Tím, že došlo k tolika bodným ranám, musel poškozený trpět. Umíral několik minut. Soudím násilnou činnost už mnoho let, a tato kauza vynikla svou brutalitou, naplánováním i realizací," vyjádřila se tehdy Drahotová.

Oba muži se proti rozsudku odvolali. Vrchní soud v Praze pak Nigrinovi zmírnil trest na 20 let a Bryknerovi na 18 let. Proti tomu si ale podali dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten verdikt pražského Vrchního soudu v plné míře potvrdil.