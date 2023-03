V pondělí 13. března pokračovalo výslechy znalců u soudu v Liberci hlavní líčení případu 45letého muže, který měl podle obžaloby maskovat vraždu své manželky jako dopravní nehodu. Podle znalců úmyslně zapálil auto a žena v něm uhořela. Vůz se našel u Cvikova na Českolipsku. Podle odborníků v době, kdy bylo auto zapáleno, žena žila a byla tak usmrcena zvlášť trýznivým způsobem.

Obžalovaný u soudu v Liberci. Archivní foto. | Foto: Deník/Petr Pokorný

O pondělním líčení informoval portál idnes.cz. Příčinou smrti ženy bylo uhoření za velmi vysokých teplot, o 800 až 1 100 stupních Celsia, uvedl u soudu znalec z oboru zdravotnictví Tomáš Adámek.

Obžalovanému muži hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Tvrdí, že za smrtí jeho ženy stojí neznámý vyděrač. Svou verzi o tom co se stalo ale několikrát změnil. Rozsudek zatím nepadl a hlavní líčení bude pokračovat na konci března.

Mrtvou ženu záchranáři objevili v nabouraném a ohořelém osobním voze ráno 20. října 2021 na silnici mezi vesnicemi Drnovec a Mařeničky. Navenek se jevilo, že auto vyjelo z vozovky, narazilo do stromu a začalo hořet.

Tragická nehoda u Cvikova: Auto začalo po nárazu do stromu hořet

Státní zástupkyně Petra Pazderková při čtení obžaloby uvedla, že žena vůz řídila a obžalovaný byl na místě spolujezdce. Podle obžaloby ženu následně ochromil paralyzérem, auto pustil z kopce dolů do lesa, kde narazilo do stromu. Znalec z oboru zdravotnictví dnes u soudu uvedl, že sice stopy po paralyzéru na těle oběti nenašli, z jeho vyjádření ale zároveň vyplynulo, že žena musela být nějakým způsobem ochromena, uvedl portál idnes.cz.

Na hlavě uhořelé ženy nebyly podle znalce při pitvě nalezené žádné známky poranění, která by mohla způsobit déletrvající bezvědomí. Nebyla zjištěna ani žádná poranění, jež by měla příčinnou souvislost s dopravní nehodou. Podle toxikologického vyšetření krve nebyla ani omámena léky. Na dotaz obhájce, zda mohla žena ztratit vědomí v důsledku škrcení, Adámek uvedl, že to teoreticky možné je a že stopy po škrcení by v tomto případě nebyly zjistitelné.

Obžalovaný i několikrát změnil výpověď. Nejdříve před vyšetřovali tvrdil, že manželka nezvládala představu, že by se musela starat o jejich synka během měsíců, kdy by byl ve vězení, a proto naplánovala sebevraždu v autě. Při zahájení hlavního líčení přiznal, že si plánovanou sebevraždu vymyslel. Myslel si, že mu to vyjde a nebude muset nic vysvětlovat a odpadne vyšetřování. Následně vraždu svaloval na neznámého, ozbrojeného muže. Ten měl poškozené vyhrožovat. „Kdosi po ní chtěl peníze, řekla, že nemá, vyhrožoval, asi měl i zbraň. Omlouvala se mi, že tohle nechtěla. Měla problém, které si chtěla vyřešit sama,“ tvrdil Pavel N.

Muž z Českolipska měl vraždu maskovat nehodou, hrozí mu výjimečný trest

V minulosti vypovídali příbuzní zavražděné ženy. Její matka s dcerou a obžalovaným žila v jednom domě. Zetě označila za majetnického, ale nevšimla si, že by měl násilnické sklony. Myslela si, že jsou oba v manželství spokojení. „Nezdravil a nebavil se s námi. Jak já ho doposud znala, tak člověk by mu dal korunu,“ vypověděla. Příbuzní se shodli, že po tragické události se chování obžalovaného změnilo. „Chodil za námi, povídal si, najednou jako by se stal jiným člověkem,“ zavzpomínala sestra oběti.

Obžalovaný během líčení několikrát zdůraznil, že své manželce nic nezakazoval. Sám ji prý donutil k tomu, aby začala řídit. Podle něj mohla jeho žena svou matku a sourozence kdykoliv navštívit. „Nehádali jsme se, na všem jsme se shodli. Rozhodně jsem ji v ničem neomezoval,“ prohlásil.

Státní zástupkyně obžalovala Pavla N. kromě vraždy i z maření výkonu úředního rozhodnutí, protože jezdil, i když měl soudem nařízený zákaz řízení motorových vozidel. K tomu se přiznal už během zahájení soudního řízení, ale vinu za smrt své ženy popírá. „Nezabil jsem ji,“ pronesl. Domnívá se, že zločin spáchala třetí osoba, která dosud nebyla identifikována.

Divnej pavouk, popsali svědci muže obžalovaného z vraždy manželky

Auto, ve kterém oběť uhořela, jí muž prý dal, aby jezdila, když on po soudním zákazu nesměl. Paralyzér zakoupil po dohodě s manželkou v Liberci. Malé auto, v němž se 20. října našlo lidské torzo, mělo po nárazu do smrku zdeformovaný předek a zničily ho plameny. Kriminalisté brzy zjistili, že jde o ženu z nedaleké obce. Okolnosti neštěstí provázely od počátku mnohé nesrovnalosti. Na lesní cestě chyběly stopy po výraznějším brzdění, automobil by musel ze silnice poměrně výrazně zatočit, aby projel až ke stromu, do kterého čelně narazil. Kriminalisté proto zadali posudky znalcům, a jejich závěry ukazují, že auto začalo hořet v jiné části, než by odpovídalo nárazu do stromu. Podezřelému Pavlovi N. sdělili obvinění 12. listopadu 2021.