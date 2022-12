"Naštěstí v té době se v blízkosti této chalupy v rámci výkonu služby pohyboval i policista v civilním oblečení, kterému žena vše oznámila. Ten prostřednictvím linky 158 přivolal policejní hlídky včetně psovoda se služebním psem," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Následovaly zákonné výzvy, po nichž podezřelý vykráčel z domu s rukama nad hlavou. Policie ho zadržela.

Jak se ukázalo, v chatě přebýval 43letý muž. A to dokonce opakovaně. "V době od října do 5. prosince se do chalupy vloupal třikrát. Vždy několik dní tam pobýval, vařil si v ní, topil elektrickým přímotopem a kouřil. Majitelce chalupy během svých 'návštěv' zkonzumoval i potraviny a odcizil svazek klíčů," popsala chování muže Sochorová.

Semilští policisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody. V případě odsouzení mu za to hrozí až tři roky pobytu ve vězení.