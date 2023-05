Celníci opakovaně od začátku roku na Liberecku navštívili čtyři nelegální herny a jejich kontroly se setkaly s úspěchem. Zabavili během nich 71 herních zařízení v hodnotě 3 200 000 korun a hotovost v celkové výši 119 761 korun.

Liberečtí celníci se zaměřili na nelegální hazard. | Video: Celní úřad pro Liberecký kraj

Nelegální herny jsou podniky, které nemají příslušné povolení od Ministerstva financí a nedodržují stanovené podmínky zákona o hazardních hrách.

„Provozovatelé těchto nelegálních heren jsou stále rafinovanější a díky tomu je práce našich kolegů čím dál složitější. Jsou většinou zabezpečeny tak, aby se do nich nedostali nevyžádaní hosté, vstup do nich je pouze na zvonek a jsou střeženy kamerami,“ informovala mluvčí Celního úřadu pro Liberecký kraj Amálie Kolářová. Mezi nejčastější návštěvníky patří lidé, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, léčí se ze závislosti na hazardních hrách či tací, kterým je zjištěn úpadek.

Věci zabavené během kontroly putují do skladu celní správy. Dále se případy řeší v rámci správního řízení, provozovatelům může být udělena pokuta až do výše 50 milionů korun a v případě prokázání provozování nelegálního hazardu jim v trestním řízení hrozí vězení v délce od jednoho roku až do šesti let. „Boj s nelegálními hernami v Libereckém kraji neustává. Tyto kontroly se konají opakovaně a budou i nadále,“ dodala Kolářová.