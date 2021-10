„Pod dohledem obou našich kamer se pokoušel rozbít výlohu pro vstup dovnitř, což se nedařilo. Bezpečnostní fólie byla nekompromisní a vržené dlažební kostky nebezpečně vracela,“ popsala případ mluvčí městské policie Daniela Bušková. Po několika marných pokusech to lupič vzdal a vzdálil se. Hlídka ho zadržela v Široké ulici a předala Policii ČR pro podezření z trestného činu.

Operátora kamerového systému nedávno zaujalo neobvyklé počínání muže pohybujícího se na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Ten se krátce po půlnoci rozhodl vloupat se do klenotnictví.

