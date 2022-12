Soud v Liberci posuzuje Bartákovo jednání z věznice v Liberci z podzimu 2013, kdy si již odpykával trest za své předchozí odsouzení. Podle obžaloby Barták ze msty za odsouzení plánoval vraždy advokáta, kněze a bývalého šéfa vojenské tajné služby. Obžaloba tvrdí, že vydíráním chtěl získat přes 80 milionů korun a využít je k útěku z vězení za pomoci vrtulníku. Barták to od počátku odmítá. Hájí se tím, že o svých plánech mluvil ve vězeňských debatách, které nemyslel vážně.

Kauza Barták pokračuje. Svědek u soudu do případu nevnesl moc světla

Liberecký krajský soud řeší tuto kauzu počtvrté. Napoprvé Bartáka potrestal 18 lety, verdikt ale zrušil vrchní soud. Podruhé mu uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí uložil osm let odnětí svobody, vrchní soud snížil na šest a Nejvyšší zrušil.