"Všichni je mají," řekl u soudu. Podle něj se nikdy nedělalo, aby ke každé důkazní listině bylo přiřazeno, k jakému obžalovanému a ke kterým skutkům se váže. "To by muselo mít dalších 1000 stran," řekl Kadlček. Seznam s odposlechy tak soud mezi důkazy zařadil jako celek. Líčení by měla u soudu v Liberci pokračovat až do pátku čtením listinných důkazů, rozsudek tento týden zcela jistě nezazní.

Kauza je spojená se dvěma projekty liberecké společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 téměř za 100 milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Všechny obžalované koncem května 2020 nepravomocně osvobodil liberecký soud, vrchní soud verdikt zrušil. Kromě hejtmana jsou v kauze obžalováni dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i stavební firmy a jejich zástupci. Obžaloba je viní z šesti trestných činů, za něž jim hrozí tresty od pěti do 12 let.

Korupční kauzu, v níž figuruje i hejtman Půta, opět řeší liberecký soud

Půta je obžalován v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci za 65 milionů korun, který měl příslib evropské dotace. Hejtman je obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby s trestní sazbou od pěti do deseti let vězení. Policie dospěla k závěru, že mu byl slíben úplatek za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rizikově vnímaného projektu rekonstrukce kostela v evropském programu a změnu financování na průběžné. Půta toto obvinění od začátku odmítá.

U soudu dnes vypovídal i obžalovaný pracovník obžalované firmy Metrostav Jan Petrán, který podle spisu nabízel úplatek hejtmanovi, což od počátku popírá. Podle Petráně odposlechy nedokazují, že by při hovorech s kýmkoliv jednal protiprávně či nestandardně. "Z nich vyplývá, že jsme řešili běžné provozní věci," řekl u soudu. Metrostav zakázku na rekonstrukci kostela získal a podle Petráně tam "bylo prostavěno několik milionů bez úhrad, což bylo nutné řešit".

Také podle názoru zmocněnkyně Metrostavu Vlastimily Veselé odposlechy nedokazují, že by tato firma nějakým způsobem porušovala zákony. "Není z nich možné dovodit jakékoliv nezákonné jednání společnosti," řekla.