Kriminalistům se podařilo rozkrýt organizovanou skupinu osob, která se zabývala dovozem léků s obsahem pseudoefedrinu ze sousedního Polska, ze kterého její členové vyráběli a následně ve velkém rozsahu distribuovali pervitin.

Organizovaná skupina šesti osob měla přesně stanovené role. "V jejím čele stál 31letý recidivista z Liberce, který ve svém bydlišti a v pronajatých prostorách průmyslového objektu, který mu sloužil jako fiktivní autoservis, vyráběl s dalšími lidmi metamfetamin, který následně prodával dealerům nejen v Liberci, ale také ve Středočeském kraji. Další dva muži z příhraničí se na trestné činnosti podíleli dovozem tablet s obsahem pseudoefedrinu. Léky přiváželi do České republiky mimo bývalé hraniční přechody. Využili svou znalost lesních a polních cest propojujících oblasti v okolí Hrádku nad Nisou s Polskem," uvedl tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Akce s názvem "Simax" byla spuštěna v časných ranních hodinách 15. června. Kriminalisté ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Ústí nad Labem zadrželi v jeden moment šest osob. Hlavního organizátora, dále pak 35 letého muže z Liberce, dvě ženy ve věku 22 a 28 let, které se podílely na výrobě a distribuci drog a dva již zmíněné dovozce tablet ve věku 33 a 34 let z okolí Hrádku nad Nisou.

Odhalení organizované skupiny

Zdroj: Youtube

Při následných domovních prohlídkách kriminalisté zajistili na čtyři kilogramy léků s obsahem pseudoefedrinu, ze kterých by bylo možno vyrobit až jeden kilogram metamfetaminu. Zajistili také několik desítek gramů pervitinu určeného k distribuci, dvě nelegální domácí laboratoře s velkým množstvím chemikálií, ale i finanční hotovost nebo osobní automobil.

Všech šest osob bylo následně vrchním komisařem obviněno pro zvlášť závažný zločin Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což jim v případě odsouzení hrozí až 18 let odnětí svobody. Zároveň kriminalisté podali podnět k návrhu na vzetí obviněných do vazby. Tři muži a jedna žena tak do verdiktu soudu setrvají v cele vazební věznice. Další dva obvinění jsou vyšetřováni na svobodě.

„Případ je v posledních letech, co do počtu obviněných, množství vyrobených omamných a psychotropních látek a závažnosti jednání pachatelů, jedním z nejvýznamnějších“ konstatoval vedoucí TOXI týmu Libereckého kraje kpt. Pavel Folprecht.

Případ není do současné doby uzavřen. Vyšetřování této závažné a organizované trestné činnosti i nadále pokračuje. Lze předpokládat, že policie zadrží a obviní další osoby.