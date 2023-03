Státní zástupce zastavil stíhání majitele tibetské dogy, která v březnu 2022 pokousala ženu v Křižanech na Liberecku. Velký pes, s váhou přes 50 kilogramů, údajně povalil kovovou branku a ženu napadl na veřejné cestě. Prokousl jí tedy nohu a potrhal ruku.

Tibetská doga. Ilustrační snímek | Foto: Policie ČR

Jak uvedl portál CNN Prima NEWS žena musela kvůli zranění podstoupit operaci a strávila tři týdny v pracovní neschopnosti. Podle státního zástupce ale majitel nemohl předpokládat, že zvíře povalí branku a uteče. Před soud tak majitel zvířete nepůjde, ačkoliv policie případ řešila jako ublížení na zdraví z nedbalosti.

Z venčení psa se stala noční můra

Událost se stala loni v březnu, kdy tehdy 39letá žena venčila v Křižanech svého chrta. Když míjela pozemek rodinného domku, na kterém majitel choval dva psy plemene tibetská doga, jeden z nich se rozeběhl proti ní a na veřejné cestě ji napadl.

Velký pes se ženě nejprve zakousl do lýtka. Protože kvůli ostré bolesti upadla, pustil se do ní i na zemi. "Obrovský pes se k ženě choval jako ke své kořisti a kousal ji po celém těle, kromě toho útočil i na její krk a hlavu. Tu si kryla rukama, proto má vážně poraněnou levou ruku, kterou si chránila obličej. Majitel se svého psa snažil dostat pod kontrolu, ale z pohledu napadené ženy se mu to příliš dlouho nedařilo," uvedla k napadení tisková mluvčí policie Ivana Baláková. Tibetská doga tehdy neútočila vůbec na psa, kterého žena venčila, ale rovnou na jeho majitelku.

Policisté z Českého Dubu tehdy zahájili úkony trestního řízení pro přečin ublížení na zdraví z nedbalosti. Na základě lékařské zprávy měli rozhodnout, zda právní kvalifikaci případně zpřísní na těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Majitel psa ale nakonec k soudu nepůjde, protože státní zástupce jeho stíhání zastavil.

„Aby mohl být kdokoliv odpovědný za nedbalostní trestný čin, je třeba, aby to zavinění na jeho straně bylo prokázáno orgány činnými v trestným řízení. Vyžaduje se, aby dotyčný věděl, k čemu mohlo dojít, nebo to sice nevěděl, ale měl vědět,“ popsal pro CNN Prima NEWS právník David Pytela. Pokud by v tomto případě bylo obětí dítě, dopadlo by to podle Pytely stejně.