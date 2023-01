Podle státní zástupkyně Petry Pazderkové jel obžalovaný 20. října 2021 v autě Kia Picanto se svou ženou, kterou v lesním úseku mezi Mařenicemi a Drnovcem u Cvikova ochromil paralyzérem, poté nechal vůz sjet ze silnice mimo vozovku, kde narazil do silného smrku. Následně mělo dojít k polití vozidla benzinem a jeho zapálení.

Během čtvrtečního líčení zazněla u soudu svědectví příbuzných oběti.

Jako první vypovídala matka zavražděné ženy. Spolu s dcerou a jejím manželem žila v jednom domě. Ona obývala přízemí, zatímco manželé žili v prvním patře. Podle její výpovědi měli všichni na začátku dobré vztahy, to se mělo změnit po otěhotnění dcery a narození vnuka. „Dcera na manžela hodně dala, zastávala se ho, měla ho ráda. Nesměla jsem chodit za nimi do patra, vnuka mi skoro nepůjčovali. To se zlepšilo v posledních třech letech, kdy jsem ho doprovázela na autobus do školy a jezdili jsme jako rodina na společné výlety,“ vylíčila svědkyně.

Zetě označila za majetnického, ale nevšimla si, že by měl násilnické sklony. Myslela si, že jsou oba v manželství spokojení. „Nezdravil a nebavil se s námi. Jak já ho doposud znala, tak člověk by mu dal korunu,“ dodala.

Před soudním senátem vypovídal i otec oběti. Uvedl, že byl se svou dcerou denně v kontaktu, ať už telefonicky či osobně. Popsal ji jako společenského člověka, skvělou mámu a dobrou řidičku. S obžalovaným za těch dvacet let, co se znali, prý moc nekomunikoval. „Je to divnej pavouk,“ podotkl.

Starší bratr oběti obžalovaného označil jako tichého člověka. V jeho výpovědi taktéž zaznělo, že pokud nebyli oba manželé doma, nesmělo se k nim do patra na návštěvy. I na rodinné oslavy chodili buď spolu, nebo ani jeden. S tím souhlasila i starší sestra zesnulé, která neviděla nikdy obžalovaného projevovat emoce. Nezapojoval se ani do hovorů. „Jeho chování se změnilo po tragické události. Chodil za námi, povídal si, najednou jako by se stal jiným člověkem,“ zavzpomínala svědkyně.

Mohla si dělat, co chce, tvrdil muž

Obžalovaný během líčení několikrát zdůraznil, že své manželce nic nezakazoval. Sám ji prý donutil k tomu, aby začala řídit. Podle něj mohla jeho žena svou matku a sourozence kdykoliv navštívit. „Nehádali jsme se, na všem jsme se shodli. Rozhodně jsem ji v ničem neomezoval,“ prohlásil.

Státní zástupkyně obžalovala Pavla N. kromě vraždy i z maření výkonu úředního rozhodnutí, protože jezdil, i když měl soudem nařízený zákaz řízení motorových vozidel. K tomu se přiznal už během zahájení soudního řízení, ale vinu za smrt své ženy popírá. „Nezabil jsem ji,“ pronesl. Domnívá se, že zločin spáchala třetí osoba, která dosud nebyla identifikována.

Auto, ve kterém oběť uhořela, jí muž prý dal, aby jezdila, když on po soudním zákazu nesměl. Paralyzér zakoupil po dohodě s manželkou v Liberci. Malé auto, v němž se 20. října našlo lidské torzo, mělo po nárazu do smrku zdeformovaný předek a zničily ho plameny. Kriminalisté brzy zjistili, že jde o ženu z nedaleké obce.

Okolnosti neštěstí provázely od počátku mnohé nesrovnalosti. Na lesní cestě chyběly stopy po výraznějším brzdění, automobil by musel ze silnice poměrně výrazně zatočit, aby projel až ke stromu, do kterého čelně narazil. Kriminalisté proto zadali posudky znalcům a jejich závěry ukazují, že auto začalo hořet v jiné části, než by odpovídalo nárazu do stromu. Podezřelému Pavlovi N. sdělili obvinění 12. listopadu 2021.

Hlavní líčení bude pokračovat v Liberci během února.