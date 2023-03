Soud v Liberci dnes vynese rozsudek nad pašeráky konopí do Británie

ČTK

Krajský soud v Liberci v pátek 10. března vynese rozsudek nad pěti z osmi lidí z Českolipska obžalovaných v kauze drogových deliktů a úvěrového podvodu. Dva z obžalovaných se přímo podíleli na pašování marihuany do Velké Británie a Irska, hrozí jim tresty vězení od deseti do 18 let. Oba vinu u soudu doznali. Z obžaloby vyplynulo, že do Británie museli poslat minimálně kilogramy konopí, za něž získali nejméně miliony koruny. Přesnou výši policie nezjistila.

Budova Krajského soudu v Liberci. | Foto: Deník/Martin Štefanov