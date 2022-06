„Byť mám obrovský zájem na tom, aby pachatelé obdobných činů byli potrestáni, tak nemůžu trvat na tom, aby byla obžaloba prokázána. Vadí mi to, protože by měl být takový pachatel potrestán. Všichni víme, že to někdo z nich tří udělal, ale v této věci se nepodařilo prokázat, že to byl jednoznačně pan obžalovaný. Přestože je obrovský zájem veřejnosti, aby byl někdo potrestán,“ uvedl v závěrečné řeči mimo jiné státní zástupce Martin Budina s tím, že vina musí být jednoznačně prokázána, což se v tomto případě nestalo.

U soudu ve čtvrtek vypovídali jako svědci další dva účastníci incidentu, kteří byli společně s obžalovaným J. Š. v bytě v okamžiku, kdy byl kocour vyhozený z okna. Obžalovaný ve svých výpovědích vždy tvrdil, že zvíře vyhodil z okna druhý kumpán. Ten ale u soudu nakonec odmítl vypovídat a četla se tak pouze jeho výpověď, kterou před dvěma lety podal na policii. Světlo nevnesla do případu a především dění v bytě ani jeho přítelkyně, druhá z předvolaných svědků, která na většinu otázek směřujících k osvětlení situace na místě odpovídala slovy: „Já si to opravdu nepamatuju. Já nevím.“ Svědectví obou účastníků zavrženíhodného incidentu tak žádné nové skutečnosti do případu nevneslo, a tak jednoznačně nešlo určit, který z nich zvíře z okna paneláku vyhodil.

„Všichni se shodujeme v tom, že za trestné činy páchané na zvířatech by měly být ukládány spravedlivé tresty a lidé měli být stíháni. Je důležité, aby byli stíháni a odsuzováni pachatelé, kteří se daného skutku skutečně dopustili. Zde je škoda, že pan poškozený rozjel vyšetřování na vlastní pěst, takže sociální média a média obecně způsobila nebývalý tlak na zúčastněné osoby, a tak vypovídaly, jak vypovídaly,“ řekla v rámci čtení rozsudku soudkyně Lenka Zhoufová a pokračovala: „Je zřejmé, že kocour následkem jejich jednání musel být u veterináře uspán. A tím byl způsobem nevratný následek. Je zřejmé, že kočička byla členem rodiny. Je to velmi zásadní, ale jak už bylo řečeno, není možné najisto říci, že to byl právě obžalovaný, který kocoura chytil a vyhodil z okna panelového domu. Pokud jsou pochybnosti, je třeba se držet trestních zásad a my tedy nemůžeme uzavřít, že to byl obžalovaný, kdo tento trestný čin spáchal,“ odůvodnila soudkyně.

Nejen ona, ale i státní zástupce a obhájkyně poukázali na to, že v tomto případě velmi zamíchal kartami velký zájem médií a veřejnosti a také skutečnost, že o případu majitel kocourka významně informoval na sociálních sítích a také upozornil na konkrétní osoby, které se toho měly dopustit. Všichni tři z party, která strávila poslední minuty života s kocourem, než byl vyhozen z okna, následně čelili stovkám vyhrůžek od široké veřejnosti, a to zřejmě významně ovlivnilo jejich výpovědi i další postoj k celé záležitosti a znesnadnilo tak určení toho, kdo z nich byl oním člověkem, jenž vyhodil zvíře ven.

Osmadvacetiletý J. Š., zproštěný viny, i ve čtvrtek u soudu zopakoval, že to neudělal. „Mrzí mě, že k tomu vůbec došlo,“ řekl.

Událost se stala 23. prosince 2020 v Rychtářské ulici v Liberci. Dva známí J. Š. a J. B. se vydali na návštěvu k přítelkyni druhého ze zmíněných mužů. Před domem narazili na kočku a J. B. ji vzal s tím, že ji donese jako dárek své přítelkyni. Nezjišťoval, jestli někoho není a v tom odnést cizí zvíře ho nezarazila ani skutečnost, že má na krku obojek. Po příchodu do bytu měl muž předat kočku své přítelkyni, ale zvíře vyděšené situací začalo běhat po bytě. Všichni tři kočku nějaký čas po místnostech honili, a nakonec ji někdo vyhodil z otevřeného okna. Pak si sedli ke stolu v kuchyni, zapálili si cigarety a bez sebemenšího záchvěvu emocí pokračovali v konverzaci a poslouchali hudbu.

O sedmiletého kocoura Macka se dál nezajímali. Zvíře dopadlo na trávu před dětským hřištěm, kde ho našel muž venčící psa. Kočka mu totiž doslova proletěla nad hlavou. Protože poznal, že je to sousedův kocour, rychle pro něj došel domů.

„Ležel na trávníčku před dětským hřištěm, chrčel, z tlamičky mu tekla krev, snažil se zvednout. Dodnes jsem v neschopnosti, mám z toho, co se stalo, onemocnění nervů,“ uvedl u prvního soudního líčení majitel kocoura Tomáš Špecián. Zvířeti pád způsobil frakturu páteře a úraz mozku, v důsledku čehož veterinář nakonec provedl eutanázii. „Byl to náš domácí mazlíček, všichni z něho měli radost. Byl to specifický a inteligentní kocour, věřím, že když jsem měl v roce 2015 těžký úraz, tak mi svým způsobem pomohl se rychleji uzdravit. Téhož roku, kdy se to Mackovi stalo, nám umřela naše druhá kočka, bylo jí dvacet let. Byla to pro nás rána,“ popsal u prvního líčení Špecián. Ke čtvrtečnímu jednání nepřišel a pouze vzkázal, že nemá sílu na to, tuto traumatizující událost prožívat znova prostřednictvím soudního jednání.

„Byl bych rád, kdyby tato trestná činnost nezůstávala někde ve stínu a řešila se stejně jako trestná činnost páchaná na lidském zdraví. Je bezpředmětné, že se nejedná o zabití člověka, ale zabití zvířete. Ten, kdo vyhodí zvíře z 9. patra paneláku, má neúctu k životu, skrytou agresi a bezcitnost a bezohlednost. Jaký je rozdíl mezi tím, když někdo vyhodí živé zvíře anebo vyhodí batole nebo novorozeně,“ poznamenal ještě v závěrečné řeči státní zástupce. Zároveň nevyloučil možnost, že se může případ znovu k soudu vrátit.