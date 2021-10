Ten musel Kešelovi, který se po počátečním váhání rozhodl plně doznat, uložit dva samostatné tresty, každý ve výši čtyři a půl roku vězení nepodmíněně, celkem tedy devět let. Podle zatím nepravomocného rozsudku je recidivista navíc povinen naprosté většině poškozeným vrátit tisícové zálohy.

„Okrádání lidí si vybral za svůj životní styl. Vždy po svém propuštění kontinuálně pokračoval v trestné činnosti, přijel k zákazníkům, nasliboval, sepsal dohodu a vybral zálohu, často vystupoval pod cizími jmény,“ komentoval předseda senátu Pavel Kříž. Z rozsáhlého spisu a vyšetřování vyplynulo, jak obžalovaný bez skrupulí páchal trestnou činnost. Kdo mu jen trochu uvěřil, toho podvedl a připravil o peníze. V projednávané kauze tak v souhrnu své oběti připravil o více než jeden milion korun. „Nikdy nikomu z poškozených zálohy nevrátil,“ podotkl soudce Kříž.

„Lidé by měli zároveň být méně důvěřiví k podobným podnikatelům.“ Podle něj tak Kešel nemohl jako mnohokrát soudně potrestaný počítat s jiným než nepodmíněným trestem. „Pokud by se nedoznal, byl by to na maximální možný trest, tedy pět let pro každý samostatný trest, což je v součtu deset let odnětí svobody,“ nastínil soudce.

Nej řemeslník

Jak stálo v obžalobě, výřečný muž své služby nabízel prostřednictvím internetového portálu „nejremeslnici.cz“. Nejčastěji pokládku dlažeb nebo stavbu plotů, výkopy a další práce. Pak uzavíral smlouvy o dílo, kde podrobně popsal, co vše bude například taková pokládka zámkové dlažby znamenat. Na inzerci obžalovaného reagovali zájemci z celé země. Podstatné pro soud ale bylo to, že do smluv záměrně uvedl nepravdivé údaje o své osobě.

„Uměl udělat dojem, zaujmout lákavou cenovou nabídkou na dlažbu a jiné práce kolem domu, dokonce méně důvěřivým zájemcům ukazoval občanský průkaz. Jednal s nimi osobně, telefonicky i po mailu, tedy jen do doby, než získal zálohu,“ přiblížil státní zástupce Radek Šiner. Tím, že je pro podvody trestně stíhaný hned na několika místech republiky, se nechlubil. Na smluvené zakázky vybíral zálohy, obvykle desetitisícové částky.

U soudu v této souvislosti padaly sumy od pěti, 10, 20, 50 tisíc. Zálohy ale v některých případech přesáhly i sto tisíc korun, jedna až 240 tisíc korun. „Pokud měl někdo tendenci být méně důvěřivý, ‚naoko‘ si práci u takového zákazníka začal chystat, ale do země kopl jen párkrát. Pak se odmlčel, zmizel a vybrané peníze nevrátil,“ řekl předseda senátu Kříž.

Obžalovaný na počátku hlavního líčení nejdříve přišel s tím, že se k tomu, co slyšel od státního zástupce, doznává, pak ale svůj postoj odvolal. Popřel, že část práce neodvedl, nebo že se představoval lidem pod jinými jmény. Soud tedy musel pozvat tři desítky lidí, kteří měli u obžalovaného pohledávku.

„Většina z nich se dostavila. Když eskorta přivedla obžalovaného, tak prohlásil, že vše bere zpátky a prohlašuje svoji vinu. Já jsem ji přijal,“ prohlásil soudce. Svědkům, kteří se prý cítili odevzdaně, se omluvil a vysvětlil situaci. „Poškození říkali, že jim už ani nejde o to, aby dostali své peníze, protože obžalovaný nic nemá, ale aby byl opravdu potrestaný, aby už tohle nedělal,“ uvedl. Dalších hlavních líčení, ani toho posledního, kde byl vynesen rozsudek, se zúčastnit nechtěl. Neslyšel tak, jak v závěrečném návrhu státní zástupce připomněl, že obžalovaný má v rejstříku trestů již osmnáct záznamů, především za podvodná jednání.

Pro společný souhrnný trest v prvním řešeném „balíčku“ navrhl k dřívějším rozsudkům několika soudů nový trest 4 až 5 let ve věznici s ostrahou. Pro posuzovanou druhou část přečinů obžalovaného žádal tříleté vězení. Podle Šinera obžalovanému polehčuje jen prohlášení viny, ale naopak mu přitěžuje, že je recidivistou a počet přečinů je vysoký. „Způsobil při nich škodu násobně převyšující hranici škody větší,“ řekl státní zástupce Šiner s tím, že navrhl, aby soud přiznal náhradu škody všem poškozeným.

„Po rozpačitém začátku prohlásil vinu, uznal právní kvalifikaci a tím zásadním způsobem ulehčil rozsah dokazování, neboť nebylo nutné vyslýchat řadu svědků, zajišťovat znalecké posudky a podobně. Proto by tyto společné souhrnné tresty měl být nižší, maximálně čtyři roky,“ apeloval na senát advokát Milan Štětina.