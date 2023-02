Vedoucí spolku má na svědomí znásilnění více dětí. Dalším je tříletá dívenka

Muž byl přitom již v minulosti dvakrát stíhán pro zneužívání a znásilnění. Poprvé se znásilnění dopustil ještě jako sedmnáctiletý, podruhé v roce 2008. Tehdy Jan R. znásilnil třináctiletou dívku, kdy mu ještě běžela podmínka. Použil tehdy anální styk. „Mrzí mě, co se stalo, ale jak se zjistilo, něco ve mně je. Kdyby se to prokázalo už vloni, třeba k tomuto nemuselo dojít,“ uváděl tehdy na svou obranu u soudu Jan R. Soud ho tehdy poslal do vězení na šest let.

Zarážející byla především skutečnost, že tento opakovaně odsouzený člověk mohl vést kroužek pro děti a pořádat tábory. Nikde totiž zatím není stanovené pravidlo, že člověk, který má podobnou skupinu nebo organizuje tábor musí dokládat bezúhonnost.