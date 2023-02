V některých případech se třel přirozením o pohlavní orgány nezletilých, došlo i k vaginálnímu pohlavnímu styku. Muži hrozí pět až dvanáct let vězení, pro podobné přečiny už byl v minulosti dvakrát stíhán. V dopoledních hodinách proběhly výslechy svědků. V případě příbuzných obětí předseda senátu s ohledem na jejich psychický stav rozhodl o vyloučení veřejnosti z průběhu jednání. Odpoledne byly přehrávány výpovědi dětí.

Během zahájení líčení si obžalovaný sypal popel na hlavu. Podle svých slov podcenil léčbu, bral nepravidelně léky na snížení hladiny testosteronu v těle. „Samotného mě mrzí, že jsem to nechal zajít tak daleko, že jsem neřešil pomoc. Nemuselo to být tak hrozné. Věděl jsem, co dělám, ale měl jsem snížené ovládací schopnosti,“ řekl.

Znásilňoval děti a fotil si je. „Podcenil jsem léčbu, mrzí mě to,“ řekl u soudu

Obžalovaný absolvoval psychiatrické, sexuologické a psychologické vyšetření, které prokázalo sexuální deviaci. Prošel ústavní i ambulantní léčbou, jelikož v minulosti byl dvakrát stíhán pro podobné přečiny. Poprvé se znásilnění dopustil ještě jako sedmnáctiletý, podruhé v roce 2008. Tehdy znásilnil třináctiletou dívku, když mu ještě běžela podmínka. Použil anální styk. U soudu se bránil, že nepoznal, že děvče není plnoleté.

„Mrzí mě, co se stalo, ale jak se zjistilo, něco ve mně je. Kdyby se to prokázalo už vloni, třeba k tomuto nemuselo dojít,“ uváděl v minulosti na svou obranu u soudu. Již tehdy soudkyně zdůrazňovala jeho společenskou nebezpečnost.