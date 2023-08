Obžalovaný se na začátku soudního jednání k činu přiznal, ale odmítl, že by ho plánoval. Zbraň si měl pořídit kvůli vlastnímu bezpečí. „Chtěl jsem zabránit tomu útoku, ale ne ho zabít. Byla to náhoda," řekl tehdy Rác, který je zároveň obviněný i z nedovoleného ozbrojování.

Během středečního jednání vypovídal znalec na oční lékařství. Podle něj lze u obžalovaného vyloučit, že by si trubicové vidění vymyslel. „Je to podloženo anatomicky, nálezem na sítnici a zrakovém nervu,“ uvedl znalec. Rác má zhoršené periferní vidění. „Pokud k sobě stáli čelem, musel zastřeleného vidět a poznat ho. Viděl například ruce či obličej, ale nemohl spatřit celou postavu. Že se trefil kulkou do čela, to je čistě náhodné,“ doplnil s tím, že případné snížení viditelnost hraje roli při trubicovém vidění. „U zrakově postižených se zostřuje sluch, pomáhá při orientaci v prostoru,“ podotkl znalec.

V Liberci začal soud s mužem, který zastřelil nelegálně drženou zbraní souseda

Jak sám Rác přiznal, místo slepecké hole používal kolo, protože se za svou vadu styděl. „Slepý člověk dokáže překvapit. Jeho pohyby jsou přesné, naučené a pozorovateli se může zdát, že je vlastně zdravý,“ osvětlil.