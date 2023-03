V Liberci začne soud s pašeráky a prodejci marihuany do Velké Británie

ČTK

Pašování marihuany do Velké Británie a Irska je součástí kauzy, kterou se v úterý 7. března začne zabývat pobočka krajského soudu v Liberci. Obžalováno je osm lidí, sedm z nich z drogových deliktů. Těm, kteří se podíleli na prodeji a přepravě konopí do ciziny, hrozí deset až 18 let vězení.

Marihuana. Ilustrační foto. | Foto: ČTK