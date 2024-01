„Posléze ho v domě zamkl a nechal ležet, aniž by mu poskytl pomoc. Jsem názoru, že čin spáchal s rozmyslem. Dle důkazů to vypadá, že, napadený utrpěl zranění trvalého charakteru,“ sdělila státní zástupkyně Petra Pazderková. Obžalovanému hrozí vězení v délce od 12 do 20 let.

Napadený muž požaduje za zdravotní a duševní újmu téměř 3,7 milionu korun. Se svým nárokem s náhradou škody za náklady léčení zraněného se připojila Vojenská zdravotní pojišťovna a žádá částku ve výši 2,2 milionu korun.

Dopoledne předseda soudu Pavel Pachner četl výpovědi svědků. Mezi nimi byla i manželka obžalovaného, která se s Janem H. zná přes 20 let. Sama popsala jejich vztah jako komplikovaný. „Když si dal pivo, jeho nálady se nedaly zvrátit. Dvakrát mě fyzicky napadl, ale nezranil mě a ani jsem to neřešila s policií,“ zaznělo v její výpovědi.