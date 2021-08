Na páteční líčení byly naplánovány výslechy tří svědků, dva se nakonec omluvili. Milan Rosenbaum je hospitalizován ve vězeňské nemocnici na Pankráci v Praze po náročné operaci páteře, zatímco kriminalista Josef Mareš je v pracovní neschopnosti. Právě on měl být mezi prvními, kdo se dozvěděl o chystané trestné činnosti, o které ho měl informovat tehdejší spoluvězeň Bartáka Miloš Levko.

„Svědci nepřijdou, nebudou chtít vypovídat. Jsou součástí organizovaného zločinu a chtěli mě vydírat,“ okomentoval situaci obžalovaný Barták. Už minule řekl, že se jedná o spiknutí proti jeho osobě.

Nakonec dorazil svědek Lukáš Dlab, který zná Milana Rosenbauma. Vyrůstali spolu a pravidelně ho navštěvuje ve vězení. Dokonce spolu po krátkou dobu sdíleli jednu celu ve Věznici Nové Sedlo. „Nepamatuji si, o čem jsme se bavili. Voláme si furt, řešili jsme spolu spoustu věcí. Opravdu nevím,“ vyjádřil se k přepisu nahrávek z roku 2013, které přečetla předsedkyně soudního senátu Eva Drahotová. V podobném duchu odpovídal i na doplňující otázky státního zástupce. Vypověděl, že hodinky s nahrávacím zařízením neměl a Miloše Levka nezná. „Nepamatuji si nic z té doby,“ podotkl.

Podle obžaloby Barták plánoval z vězení v roce 2013 vraždy tří lidí a vydírání dalších tří osob. Podle spisu chtěl za peníze z vydírání uprchnout helikoptérou do Běloruska. Zajistit to měl jeho tehdejší spoluvězeň Miloš Levko, který ale místo toho vše oznámil a svá tvrzení doložil nahrávkami, jež pořídil prostřednictvím hodinek. Obhajoba jeho důvěryhodnost od začátku zpochybňuje. Za vznikem nahrávek vidí komplot vězňů ve spolupráci s vězeňskou službou či policejní provokaci.

„Kvůli opětovnému předvolání svědků a vyhotovení znaleckých posudků se hlavní líčení odročuje na začátek listopadu,“ doplnila předsedkyně senátu Drahotová.

Soudy rozhodovaly už několikrát

Krajský soud v Liberci se zabýval tímto případem už několikrát. První verdikt v podobě vězení v délce 18 let zrušil Vrchní soud. Podruhé soud Bartákovi uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí ho krajský soud potrestal osmi lety vězení, což Vrchní soud změnil na šest let a Nejvyšší soud verdikt opět zrušil.

Jaroslav Barták si mimo jiné odpykává dvanáctiletý trest odnětí svobody za sexuální obtěžování asistentek. Trest by mu měl vypršet za dva roky. Barták podle verdiktu vyžadoval po svých asistentkách sex jako součást práce. Trestná činnost se odehrávala v letech 2006 až 2011.