Policisté z Chrastavy již zahájili úkony trestního řízení. Vandal neměl na zahradě co pohledávat. Pokud včelstva opravdu uhynou, škoda, která majiteli vznikne, přesáhne 10 tisíc korun. V tomto případě policie rozšíří právní kvalifikaci skutku. Dosud je neznámý vandal podezřelý z porušování domovní svobody, pokud včely zahynou, přičte se k výčtu i poškození cizí věci.

Policisté pátrají po neznámém vandalovi, který v noci z úterý 5. října na středu vnikl na zahradu rodinného domu v Třešňové ulici v Mníšku, kde poškodil dva úly. Vypadá to, že včely nepřežijí zimu.

