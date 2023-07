Investice do virtuálních měn často končívají podvodem a vybíleným účtem. Jeden z takových případů nyní řeší liberečtí kriminalisté. Tentokrát chtěl zúročit své peníze 72letý muž z Liberce.

Na reklamu na investici do virtuální měny narazil na internetu. Vyplnil požadované údaje a ještě téhož dne se mu ozval člověk z údajné investiční společnosti, který ho po telefonu instruoval k první platbě a založení účtu s přehledem vložených prostředků.

„Tím, že mohl své investice sledovat, na něj společnost nepůsobila klamavým dojmem. Přitom mu zástupci firmy prostřednictvím telefonních hovorů poskytovali falešné informace o fungování investic a navedli ho přes zaslaný odkaz k instalaci programu se vzdáleným přístupem k jeho osobnímu počítači,“ uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Platby přes internetové bankovnictví vždy na základě komunikace se svými „poradci“ muž potvrdil ve svém mobilním telefonu. Se seniorem komunikovalo několik lidí a postupně tak prostřednictvím vzdáleného přístupu s jeho vědomím proběhlo od loňského června do července letošního roku celkem 21 plateb ve výši 3 109 000 korun.

Ve chvíli, kdy si muž chtěl svou investici ze založeného účtu vybrat, s ním společnost přestala komunikovat a on následnou kontrolou účtu zjistil, že mu na něm zbyl jeden dolar. „V současné době se případem podvodu zabývají liberečtí kriminalisté. Pachatelům hrozí v případě dopadení až osmiletý trest odnětí svobody,“ dodala Jeníčková.

Klíčové zásady, které byste měli při obchodování s kryptoměnou dodržovat:



- v případě investic do neznámých projektů si je ověřte z více zdrojů

- dávejte pozor na možné překlepy a správné URL web stránek

- nikdy nesdělujte heslo ke krypto peněžence, to požaduje jen podvodník

- ignorujte e-maily a zprávy, které od vás požadují přihlášení do burzy/peněženky přes přiložený odkaz

- neumožňujte neznámým lidem vzdálenou správu vašeho počítače a věnujte pozornost tomu, co na svém počítači potvrzujete nebo stahujete