"Jednalo se především o krádeže měděných okapových svodů a měděných okenních parapetů. V jednom z případů pachatel ze zahrady rodinného domu odcizil také hutní materiál, ocelové trubky a železné traverzy," uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Stejný způsob provedení a stejný druh odcizených věcí vzbudily u policistů podezření, že se za krádeži stojí jedna a tatáž osoba. "Muži zákona v těchto případech nezřídka užívají pro pachatele krádeží, kteří mají nutkavou potřebu přitahovat k sobě cizí kovy, přezdívku „Magnet“. A právě dostatek nashromážděných důkazních prostředků na místech činů, zavedl policisty na stopu jednoho takového „Magneta“. Stopy končily ve výkupně druhotných surovin v sousedním Polsku," vysvětlil Robovský z oddělení tisku a prevence.

S odprodejem kovů právě do této sběrny, jak policisté v průběhu prověřování zjistili, měl 30letý recidivista své zkušenosti. Během prověřování případů vyvstaly na povrch i další majetkové trestné činy, kterých se muž z Frýdlantska ve stejném období dopustil.

"Mimo jiné ze zahrady rodinného domku odcizil elektronářadí určené k zahrádkářským pracím. O několik dnů později pak ze zahrady dalšího z rodinných domů odcizil motorovou pilu a náhradní díly k vozidlu. Mladý muž nepohrdl ani vloupáním do osobního automobilu, ze kterého uzmul doklady a platební kartu, kterou se opakovaně pokoušel zneužít. Summa summarum, „Magnet“ v sedmi případech způsobil škodu na majetku v hodnotě téměř 65tisíc korun," popsal řádění zloděje Robovský.

Dopadnout pachatele se policistům z obvodního oddělení ve Frýdlantu podařilo začátkem listopadu. Na muže byl vydán státním zástupcem souhlas se zadržením a o několik dní později, právě na počátku měsíce listopadu, jej policisté vypátrali.

Třicetiletému muži z Frýdlantska, který již v minulosti byl pravomocně odsouzen pro majetkovou trestnou činnost, policisté ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinů krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Kromě toho podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Za uvedené skutky hrozí podle Robovského recidivistovi trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let. Do rozhodnutí soudu vyčká v cele vazební věznice.