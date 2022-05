Řidič v Liberci vjel do kolejiště. O auto se zlomila závora, škoda je 22 tisíc

Řidič, který jel v pondělí 9. května před osmou hodinou ráno od Vesce do Vratislavické ulice, vjel do kolejiště, vážně ohrozil provoz a nakonec ještě mohl za to, že se zlomila závora. Za jeho počínání mu hrozí vězení.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Redakce