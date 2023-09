Ve čtvrtek 3. srpna odpoledne došlo v prodejně s oblečením v obchodím centru Forum v Liberci k fyzické konfrontaci mezi neznámým mužem a dvojicí mladistvých hochů. Policie nyní vyzvala veřejnost a prosí o spolupráci při pátrání po důležitém svědkovi.

Důležitý svědek, se kterým si přejí mluvit policisté. | Foto: Policie ČR

Událost se stala ve čtvrtek 3. srpna kolem druhé hodiny odpolední. „Oba z hochů se věnovali zkoušení oděvů, když k mladšímu z nich přistoupil muž, který se představil jako pracovník prodejny. Chlapce se začal dotazovat na to, kde je ramínko od svršku, který si zrovna vyzkoušel. Zmatený mladík nejprve vůbec netušil, o co se má jednat, načež byl neznámým mužem okamžitě vyzván k otevření ledvinky, kterou měl přes rameno,“ popsal začátek nepříjemností tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Zaskočený mladík uposlechl. Během okamžiku mu muž z ledvinky sebral veškerou hotovost. Jednalo o třináct set korun. V tu chvíli se do věci vložil starší z mladíků, který viděl, jak jeho kamarád s cizím mužem něco naléhavého řeší. „Jakmile přišel blíže, okamžitě se dozvěděl, že neznámý muž jeho kamarádovi z ledvinky vzal všechny peníze. Oslovil tedy onoho muže, co že to má znamenat a ať peníze okamžitě vrátí. Marně. Namísto vydání peněz zpět zasypal muž mladíka několika údery,“ doplnil Roboský. Šarvátka vzbudila pozornost dalších nakupujících a zaměstnanců prodejny, kteří přispěchali na místo. Agresorovi se však v nestřeženém okamžiku podařilo z prodejny zmizet.

VIDEO: Houbař z Liberce našel další vzácnost, ohrožený hřib rudonachový

Zdroj: Policie ČR„V této souvislosti se obracíme na svědky incidentu se žádostí o pomoc. Výrazným způsobem by nám svými poznatky mohli dopomoci k objasnění případu. Žádáme také, aby se nám ozval důležitý svědek, který byl v době události přítomen přímo v prodejně. Právě jeho svědectví je pro nás velmi důležité,“ dodal Robovský.

Svědek, po jehož totožnosti policie pátrá, má na krátko střižené černé vlasy, byl oblečený do černého trika nebo mikiny s dlouhým rukávem a světle modrých riflí s dírami na kolenou a stehnech. Měl černé sportovní boty. Nápadná na muži byla jeho chůze, při které pokládal nohy špičkami k sobě.

Pokud máte informace k jeho totožnosti nebo k samotné události, předejte je policii prostřednictvím linky 158. Využít můžete také telefon 974 467 100 nebo navštivte přímo služebnu Obvodního oddělení Liberec – centrum. Policie v případu zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za který pachateli v případě prokázání viny může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.