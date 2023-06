V pátek 26. května vyjel podpraporčík Petr Kanči po deváté hodině ráno svým soukromým autem do zaměstnání. Do Liberce mířil po silnici I/35. V Rynolticích si všiml, že před ním jedoucí řidič luxusního SUV tovární značky DAIMLER BENZ AMG GLC 43 s německou registrační značkou, řídí velmi nervózně.

Policista cestou do práce sledoval podezřelého řidiče, odhalil kradené SUV. | Foto: Policie ČR

Policista Petr Kanči, který pracuje na Oddělení silničního dohledu Liberec začal SUV sledovat a současně požádal přes mobilní telefon kolegu z ranní směny, aby mu prověřil registrační značku tohoto auta.

„Prověrkou auta v našich databázích jsme zjistili, že stříbrné SUV někdo odcizil téhož dne v půl páté ráno ve Spolkové republice Německo ve Frankfurtu nad Mohanem. Operační středisko proto na silnici I/35 vyslalo dvě motorizované hlídky dopravních policistů a podpraporčík Kanči je mobilním telefonem informoval o směru trasy sledovaného vozidla,“ řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Šofér SUV sjel ze silnice I/35 na Chrastavu a dojel k místní benzince v Nádražní ulici, kde stála menší kolona aut. Ve chvíli, kdy se dostal ke stojanu, ho zablokovaly dva vozy v barvách policie. „Bylo mu hned jasné, že jeho jízda skončila a nijak se zakročujícím policistům nebránil. Orientační zkouška na drogy ukázala, že má v sobě pervitin. Pod vlivem alkoholu nebyl,“ dodala Baláková.

Do policejního protokolu 29letý cizinec uvedl, že ho o převoz SUV požádal neznámý člověk a on mu vyhověl. To, že by mohlo být kradené, ho údajně nenapadlo. „V pátek jsme ho tedy zadrželi, v sobotu jsme ho obvinili ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti a v neděli ho soud vzal do vazební věznice,“ uzavřela Baláková.

Díky všímavému policistovi a jeho pohotovým kolegům z libereckého dopravního inspektorátu a z Oddělení silničního dohledu v Liberci bylo nepoškozené vozidlo navráceno zpět německé majitelce už o víkendu.